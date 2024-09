Verliefd op een vliegtuig: 200 gelukkige spotters nemen afscheid van F-16

Na 45 jaar trouwe dienst neemt de luchtmacht deze week afscheid van de F-16. Dinsdag waren er in Volkel tweehonderd spotters uitgenodigd om het legendarische toestel nog een keer van dichtbij te kunnen bekijken. Maar het hadden er eigenlijk twee keer zoveel kunnen zijn, de belangstelling was enorm.

Rolkoffers met meerder camera's, enorme telelenzen en keukentrapjes om beter zicht te hebben. De uitgenodigde spotters stonden dinsdag op het platform van vliegbasis Volkel te dringen om het beste plekje voor de mooiste foto. "We zijn speciaal uit België gekomen, want ik ben echt verliefd op dit toestel", vertelt Myriam Serreyn. "Ik heb hem zien komen en nu wuif ik hem uit." Myriam staat te wachten tot ze een laddertje op kan om de perfecte foto te schieten van een F-16 met een speciale afbeelding op de staartveugel. Vijfenveertig jaar F-16 is erop te lezen. Door de komst van de F-35 als nieuw gevechtsvliegtuig voor de luchtmacht stopt het tijdperk van de F-16's. Deze week wordt er op allerlei manieren afscheid genomen van het iconische toestel.

"Het toestel heeft dezelfde schoonheid als een vrouw."

Veel van de spotters hebben geen goed woord over voor de nieuwe F-35. "De vormen van de F-16 zijn veel mooier, ze heeft veel meer karakter", vindt Myriam. Joost de Raaf vergelijkt de F-16 zelfs met een vrouw. "Het toestel heeft dezelfde schoonheid als een vrouw, maar als je haar niet goed behandelt verpest ze ook je dag", zegt Joost lachend. "Ik vind het gewoon een mooi ding en ze verdient een mooi pensioen."

Twee bijzonder F-16 toestellen (foto: Jan Peels).

De F-16's van Vliegbasis Volkel werden door de jaren heen bij diverse missies gebruikt. Van luchtverdediging en bewaking van het Nederlandse luchtruim tot internationale operaties in conflictgebieden. In de jaren 90 namen toestellen deel aan operaties in het voormalige Joegoslavië. Ook vlogen F-16's van Volkel tijdens operaties in Afghanistan en Irak.

"Ik denk dat er wel spotters tussen staan die een traantje laten bij dit afscheid."

Veel van de spotters die dinsdag afscheid komen nemen van het tijdperk zijn opgegroeid met deze vliegtuigen. "Ik denk dat er wel spotters tussen staan die een traantje laten bij dit afscheid. Er zijn erbij die het vliegtuig al 45 jaar volgen voor hen is het een bitterepil als ze straks geen F-16s meer zien op Volkel. Ze vinden het echt jammer", aldus sergeant Roel van de Spottinggroep Volkel.

Het is dringen geblazen voor de mooiste foto (foto: Jan Peels).

Vrijdag is officieel de laatste vlucht, dan maakt een aantal F-16's een ronde over Nederland langs alle militaire vliegvelden om uiteindelijk voor het laatst te landen op vliegbasis Volkel. De kans is groot dat je ze dan voorbij ziet en vooral ook hoort komen, omdat de toestellen voor deze gelegenheid maar op 400 meter hoogte vliegen. Het afscheid van de F-16 is op de dag ook live te volgen bij Omroep Brabant.