Vrienden zwaargewond bij crash, de 'Bob' krijgt werkstraf

Cas T. uit De Rips heeft een taakstraf van 70 uur gekregen voor een fors ongeluk dat hij heeft veroorzaakt in De Mortel in 2022. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch dinsdag geoordeeld. Samen met vijf vrienden sloeg hij op een zaterdagavond in februari 2022 over de kop. Hij raakte met hoge snelheid met zijn auto in de berm, ramde een boom en ineens lag de auto op zijn dak. Alle inzittenden raakten gewond, van wie twee zelfs zwaargewond.

Alle vrienden waren twee weken geleden ook bij de zitting in de rechtbank. En geen van de vrienden wilde dat Cas nog meer gestraft zou worden. Hij is al genoeg gestraft, vinden ze, want hij heeft nog dagelijks last van schuldgevoel. Dat ongeluk was gewoon pech, vinden ze. De rechtbank heeft dat ook meegewogen in haar beslissing. De rechters zien ook dat Cas wordt gezien als een fijne chauffeur. De fout, die hem wel wordt verweten, is dat hij zijn snelheid fors heeft verhoogd op een plek waar dat niet kan. De rechtbank ziet dat Cas berouw heeft en geen strafblad heeft. Naast de werkstraf vindt de rechtbank drie maanden rijontzegging en drie maanden voorwaardelijk voldoende. Cas heeft zijn rijbewijs nodig als monteur en chauffeur en was al een tijdje zijn rijbewijs kwijt, waardoor hij dat met deze straf niet opnieuw hoeft in te leveren. Met vriendengroep naar café

Het zware ongeluk gebeurde op zaterdagavond 12 februari 2022. T. uit De Rips, toen nog maar negentien jaar, reed de vriendengroep met een grote Ford pick-up truck van zijn oom terug richting De Mortel, waar misschien nog wel een café open was in die coronatijd. De Mortel haalden ze niet. Met drie man voorin de grote Ford en drie man achterin reden de vijf jonge mannen en een jonge vrouw via de Bakelseweg naar het dorp. En daar ging het mis. Cas haalde een auto in, maar schatte de eerstvolgende bocht verkeerd in. "Die kwam al sneller dan ik dacht", vertelde hij aan de rechters. "En ik kon door die mensen naast mij op voorste stoelen de rechterspiegel niet goed zien en keek dus extra lang." De ravage na het ongeluk in De Mortel: