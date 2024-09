Vluchten en opnieuw beginnen: Rabia en Ali vertellen erover tijdens diner

In restaurant Sarban in Den Bosch komen maandagavond de geuren van Afghaanse gerechten je tegemoet. Maar het draait dit keer niet alleen om lekker eten. Rabia Alizadah (35) en Ali Amhadi (31) delen tijdens een diner hun verhalen over vluchten, opnieuw beginnen en het doorbreken van vooroordelen over vluchtelingen. "We willen laten zien dat vluchtelingen hardwerkende mensen zijn die een verschil maken", zegt Rabia, mede-eigenaresse van Sarban.

Rabia vluchtte als vierjarig meisje uit Afghanistan voor de burgeroorlog in haar land. “De kogels vlogen om ons heen, het was chaos”, vertelt ze. “Je verlaat je land en daarmee je identiteit.” Haar vader was gevangen genomen en dus kwam ze samen met haar moeder, broers en zussen in Rusland terecht. Maar een beter leven hadden ze er niet. “We hadden geen enkel basisrecht. We waren minder dan niemand", vertelt Rabia. Pas vier jaar later vond het gezin rust in Nederland.

Ali's verhaal begint net zo aangrijpend. Toen hij veertien was, stuurde zijn moeder hem weg. “Ik snapte niet waarom ze mij op een reis stuurde waarbij de kans op overleven minimaal was”, vertelt hij geëmotioneerd. “En ik wilde mijn familie niet achterlaten.” Zijn moeder vertelde dat jonge jongens in Afghanistan bij hun familie werden weggehaald en naar kampen gebracht om hen op te leiden tot moordaanslagen. Ali begreep zijn moeder en vertrok.

Na een gevaarlijke reis over zee kwam hij een half jaar later, in 2009, alleen in Nederland aan. “Ik dacht dat het goede leven zou beginnen”, zegt Ali. Maar wat volgde was een periode vol onzekerheid, niet wetende of zijn familie nog leefde en of hij in Nederland mocht blijven.