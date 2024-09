Mika is wereldkampioen poolbiljart dankzij tv kijken met opa en oma

Op de basisschool vonden de meeste kinderen in zijn klas dat Mika van Berkel maar een rare sport beoefende. De Eerselnaar is inmiddels op 18-jarige leeftijd de beste poolbiljarter ter wereld in zijn leeftijdscategorie. “Ik wil ook de beste bij de heren worden, maar daarvoor ga ik eerst jaren in mezelf investeren.”

Met zijn opa en oma vond Mika het als kleine jongen leuk om naar snooker op televisie te kijken. “Toen ik 8 jaar was, wilde ik zelf een keer snooker spelen, maar ik bleek te klein voor de tafel. De eigenaar van het poolcentrum in Eindhoven raadde me aan om de lagere pooltafel te proberen. Ik vond het zo leuk dat ik op woensdagmiddag les nam.”

Mika werd ieder jaar beter en toen hij 16 jaar was, pakte hij de Europese titel. Een jaar later in de categorie onder 19 werd hij weer Europees kampioen, maar op het WK was Veldhovenaar Yannick Pongers net te sterk. Dit jaar pakte hij zowel de Europese als de wereldtitel bij het 10-ball in Nieuw-Zeeland. Daarbij stoot je de ballen in de volgorde van nummers in de pockets. “Een opluchting was het, ik wilde deze titel zo graag.”

Al vrij snel was hij de beste van het groepje kinderen. Op 10-jarige leeftijd pakte hij zijn eerste Nederlandse titel in de categorie onder 17 jaar. “Daarna ben ik de sport serieuzer gaan nemen. Ik kwam in de Nederlandse selectie, ging naar bondstrainingen en trainingskampen en deed mee aan toernooien. Op de basisschool vonden ze dat soms wel apart.”

De komende jaren zal het wat rustiger worden met titels. “Er is in Europa een onder 23 categorie, maar dat is niet wat ik ambieer. Ik wil me graag meten met de heren, dat heb ik afgelopen jaar ook gedaan. Mijn doel is om richting de wereldtop te gaan, maar dat is een lange weg. Het kan goed nog zeven of acht jaar duren voordat ik op het podium kom bij de heren.”

Mika is volledig gefocust op zijn sport en doet er niks naast. “Ik woon nog thuis, dus qua geld kom ik niet in de problemen. Het prijzengeld bij toernooien wordt steeds hoger, dat is een goede ontwikkeling. Daarnaast heb ik sponsoren die me steunen. Het is me zeker waard om alles op het poolen te richten."