Wielerlegende Wagtmans trots op museum: 'Wens in vervulling na 40 jaar'

“Of ik blij ben? Ik ben ongelofelijk blij!” Wielerlegende Rini Wagtmans kan zijn geluk niet op. Na bijna veertig jaar komt zijn grote wens in vervulling: Het Nederlands Wielersport Museum opent volgend jaar zijn deuren in Hoogerheide.

Het epicentrum van de Nederlandse wielerhistorie krijgt een plek in een nieuwbouwcomplex op een steenworp afstand van de ‘stairway to heaven’, de iconische trap die al drie keer deel uitmaakte van het parcours voor het wereldkampioenschap cyclo-cross.

Ook Eindhoven, Roosendaal en het Limburgse Valkenburg waren in de race om het museum binnen te halen. “Het is bijzonder dat het nu in Hoogerheide komt. We zijn hier warm ontvangen. Daarnaast is dit een plek waar de sport enorm leeft en waar veel bekende wielrenners vandaan komen”, aldus Wagtmans.

De Willebrorder is samen met tourwinnaar Jan Janssen en andere bekende oud-renners ambassadeur voor het museum. “We zijn maar een kleine schakel in het geheel want we doen dit samen met een enthousiaste groep mensen. Allemaal dragen we de wielerhistorie een warm hart toe. We vinden het belangrijk dat de wielersport als cultureel erfgoed een eigen museum krijgt.”

Unieke collectie

Wat er straks te zien zal zijn, bepaalt een selectiecommissie. “Het wordt zeker geen truienmuseum”, benadrukt Wagtmans. Hij vervolgt: “Er worden relikwieën uit belangrijke momenten uit de geschiedenis van het wielrennen getoond vanaf 1894. Dat is het jaar waarin Jaap Eden als eerste Nederlander wereldkampioen werd. Natuurlijk zal ook de gele trui die Wim van Est droeg tijdens zijn legendarische val in het ravijn, niet ontbreken.”

De nieuwbouw van het museum wordt ondergebracht in een appartementencomplex. Volgens Wagtmans bieden de woningen een mooie kans om oudere voormalig topsporters op een plek samen te brengen. “Je zou het kunnen vergelijken met het Rosa Spierhuis in Laren. Alleen is dat een woongemeenschap voor mensen uit de wereld van kunst en media.”