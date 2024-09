Brand in huis na harde knal die hele buurt hoorde: 'Al weken onrustig'

Op een huis aan de Jan van Cuykstraat in Schijndel is een aanslag gepleegd. Buurtbewoners hoorden eerst een harde knal. Niet lang daarna brak een brand uit. "Ik schrok me kapot. Ik zag ineens vuur toen ik naar buiten keek", zegt een buurtbewoonster.

Het gaat om een ruzie tussen twee buren. "Het is al weken onrustig nadat de bewoner van het huis een man in de straat ernaast heeft aangesproken op geluidsoverlast", vertelt een buurtbewoonster.

Sindsdien wordt de bewoner van het huis, waar nu een explosie was, beschuldigd van seksuele mishandeling en verkrachting. Dat melden meerdere buurtbewoners aan Omroep Brabant. "Het is smaad en laster. Het is een compleet verzonnen verhaal van een man die onze straat terroriseert", zegt een buurtbewoner.

Volgens hem is dat ook al bij de politie gemeld. "Maar die berichten verdwijnen maar niet van Facebook." De buurt is geschrokken maar niet verbaasd dat er iets gebeurd is. "Die man is helemaal gek. Hij gooit ook met glas naar zijn achterbuurman."