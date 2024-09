Illegale gokkers in schuur opgeschrikt door inval van eliteteam politie

In een schuur aan de Westrik in Hilvarenbeek hebben gewapende agenten dinsdagavond een abrupt einde gemaakt aan een illegaal kaartspel. De organisator, een 30-jarige man uit Helmond, werd ter plaatse aangehouden. Duizenden euro’s zijn in beslag genomen.

De politie werd getipt over het illegale gokspel. Rond tien uur vielen leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) de schuur binnen. De DSI is een landelijke tactische eenheid van de politie. Na die inval stroomden de agenten de schuur binnen. “We wisten niet zeker of er wapens binnen zouden zijn”, zegt een woordvoerder van de politie. “Dan schakelen we de DSI in. Zij gaan als eerste de deur in zodat we de veiligheid kunnen waarborgen van iedereen die bij de inval betrokken was.” Er werden uiteindelijk geen wapens gevonden. De politie wist dat er binnen een illegaal kaartspel plaatsvond. Van een aantal deelnemers werden de gegevens genoteerd. De politie heeft nog een aantal uur onderzoek gedaan in en rondom de schuur. Volgens de politie heeft het huis bij de schuur geen enkel verband met het illegale spel. Hoe zit het nou precies met illegaal gokken? Wij zochten het uit:

Foto: SQ Vision.

Eerder maakte Omroep Brabant deze video over het illegale gokcircuit in Brabant: