Afval en onkruid bij begraafplaats Roosendaal: 'Hier schaam ik mij voor'

Op de algemene begraafplaats in Roosendaal woekert het onkruid flink tussen de grafzerken door, en regelmatig wordt er afval gedumpt. Een bezoeker knikt afkeurend met zijn hoofd als hij een blik werpt op de verwaarloosde oorlogsgraven. “Dit is respectloos, hier liggen jongens die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en die worden dan zo achtergelaten? Ik heb hier geen woorden voor.”

Ook andere graven op het oude kerkhof aan de Bachlaan liggen er allesbehalve netjes bij. In een hoek naast de ingang liggen nog wat restanten van het afval dat er is achtergelaten. Het kerkhof uit 1894 is sinds 1978 niet meer in gebruik. Veel grafmonumenten zijn verzakt, omgevallen of vernield. Maar het zijn vooral de zeventien oorlogsgraven die voor bezoekers een doorn in het oog zijn.