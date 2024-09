Verwaarloosde oorlogsgraven in Roosendaal: 'Hier schaam ik mij voor'

“Dit is respectloos, hier liggen jongens die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en die worden dan zo achtergelaten? Ik heb hier geen woorden voor.” Een bezoeker aan de oude begraafplaats aan de Bachlaan in Roosendaal kan er amper over uit. Hij knikt afkeurend met zijn hoofd wanneer hij een blik werpt op de oorlogsgraven die omringd worden door grote bossen onkruid.

Ook andere graven op het oude kerkhof aan de Bachlaan liggen er allesbehalve netjes bij. In een hoek naast de ingang liggen nog wat restanten van het afval dat er is achtergelaten. Het kerkhof uit 1894 is sinds 1978 niet meer in gebruik. Veel grafmonumenten zijn verzakt, omgevallen of vernield. Maar het zijn vooral de zeventien oorlogsgraven die voor bezoekers een doorn in het oog zijn.

Een oorlogsgraf wordt overwoekerd door onkruid (foto: Erik Peeters)

Het gaat om grafmonumenten van RAF-vliegers uit Engeland en Australië, die tijdens verschillende vliegtuigcrashes rond Roosendaal zijn gesneuveld. Bij de militairen uit het Gemenebest ligt ook een Nederlandse onderofficier van de Koninklijke Marine begraven. Schoonmaakdag

De gemeente en de nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de begraafplaats. “Feit is echter dat onderhoud te weinig plaatsvindt”, zegt Hans Molier. De Roosendaler doet onderzoek naar het verhaal achter één van de gesneuvelde militairen die begraven ligt aan de Bachlaan. “Toevallig moest ik maandag een foto maken voor een Engels magazine bij het grafmonument. Ik schrok wat ik daar toen aantrof. Dat kon ik niet over mijn kant laten en ik besloot daarom een oproep te doen op Facebook waarin ik mensen vraag om mij te helpen om alles weer netjes te maken. Er hebben zich inmiddels drie mensen aangemeld voor de schoonmaakdag op 9 november. Het mag duidelijk zijn dat ik best nog wat vrijwilligers kan gebruiken.”

"Hier schaam ik mij voor."