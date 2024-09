Gillis eist dat chalets van ‘illegale bewoners’ direct verwijderd worden

Negen bewoners van Prinsenmeer stonden woensdagochtend voor de rechter in Eindhoven. In het kort geding eist Ooststappengroep dat de bewoners per direct vertrekken en hun chalets weggehaald worden. Opvallende wending in de zaak: bijna alle bewoners zeggen ineens al vertrokken te zijn. Maar de advocaten van Peter Gillis vertrouwen dat niet: “Ze kunnen elk moment terugkeren”. Een tijdelijke oplossing, het leeghalen van chalets en de sleutels inleveren, wordt ondertussen besproken.

Zeven van de negen bewoners komen met het verhaal dat ze niet meer op Prinsenmeer wonen en dat ze daarom verbaasd zijn dat ze voor de rechter moeten verschijnen. Een van de bewoonsters woont samen met haar mantelzorger en twee kinderen op het park.

Grafitti met 'fuck Peter G.'

“Ik weet dat er heel veel speelt, maar ik ga het vandaag alleen hebben over de vordering die er ligt”, zei de rechter bij het openen van het kort geding. En dat is de illegale bewoning, het ontruimen van chalets en betalen van een dwangsom.

De advocaten van Ooststappengroep begonnen met het nieuws dat afgelopen nacht chalets en toiletgebouwen met graffiti zijn beklad. “We willen hiermee de situatie op het park aantonen, het bewijst dat het een spoedeisende situatie is.” Op de foto’s die getoond worden, zijn teksten te zien zoals: ‘50.000’, ‘Fuck Peter G.’, ‘Fuck Mark’ en een piemel.

Zeven bewoners zeggen nu dus dat ze weg zijn. Sommigen sinds vorig weekend, anderen pas twee dagen. “Ik woon nu op een zoldertje van twee bij drie, samen met mijn kind”, zegt een zwangere vrouw. Een andere bewoner van Prinsenmeer stelt dat hij nu twee nachten in een auto slaapt: “Officieel mag dat niet, maar ik kan gewoon nergens terecht.”

Chalets ontruimen

Ook Robert Heijkants, die zelfvoorzienend was geworden vanwege het afsluiten van het gas, water en licht, zegt nu ineens dat hij sinds 14 september niet meer op het park is geweest. Hij is woedend op Gillis: “Sinds mei 2023 wist Ooststappen al dat er geen vergunningen meer verleend werden. Daarna kocht ik bij Peter Gillis een chalet. Prinsenmeer had mij moeten vertellen dat ze geen vergunningen meer kregen, daarom eis ik het aankoopbedrag van mijn chalet terug.”

De advocaat van de bewoners onderschrijft dat: “Ooststappen heeft doelbewust de huurovereenkomst verlengd, terwijl ze wisten dat er geen vergunningen meer waren.”

De drie advocaten van Ooststappen twijfelen of alle bewoners wel echt weg zijn. “Ze kunnen wel stellen dat ze vertrokken zijn, maar ze kunnen op elk moment terugkeren. We willen dat de plek ontruimd wordt, dat de chalets weg gaan, zodat ze ook niet meer daar kunnen wonen. Zo willen we voorkomen dat er weer overtredingen zijn en dat de gemeente nog een dwangsom van 150.000 euro gaat opleggen.” Hun eis is dat de chalets binnen 24 uur worden verwijderd.

Sleutels inleveren

Dat zorgt voor veel onrust bij de negen bewoners. De ene is 38 weken zwanger en kan nu niet een heel chalet ontruimen en een ander stelt dat zijn chalet in de grond vastzit. “Mijn chalet zou in tweeën gezaagd moeten worden”, zegt een bewoonster.

Het ligt volgens Ooststappen echt aan de bewoners zelf: “De bewoners weten al sinds oktober vorig jaar dat ze zelf vervangende woonruimte moeten gaan zoeken. De bewoners hebben bewust een illegale situatie gecreëerd.”

De bewoners willen een compromis: de chalets leeghalen en dan de sleutels inleveren. “Zo kunnen we niet terug.” De advocaten van Ooststappen staan daarvoor open. Niet alle 'bewoners' willen dat en daarom gaan ze binnen 24 uur kijken welke bewoners aan dat compromis kunnen voldoen. "Zo kunnen jullie onderling tot een oplossing komen en de regie in handen houden", zegt de rechter.

Donderdag om halftwee wil de rechter iets gehoord hebben van de advocaten van Gillis. Voor de bewoners die niet de sleutels inleveren doet de rechter vrijdag om 12 uur schriftelijk uitspraak. Voor die bewoners blijft de eis dus staan: vertrekken en chalet verwijderen.