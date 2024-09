College Loon op Zand verliest wéér voortijdig een vrouwelijk lid

Wethouder Tess van de Wiel (CDA) stapt per direct uit het college van Loon op Zand. Dat maakte de gemeente woensdag bekend. Van de Wiel was verantwoordelijk voor de portefeuille sociaal-maatschappelijk domein.

Uit de afscheidsbrief van Van de Wiel blijkt dat de verhoudingen tussen de CDA-fractie en haarzelf niet goed waren. "De reden voor mijn besluit is de onverenigbaarheid van karakters tussen mijn fractie en mij, waardoor er onvoldoende basis is voor een vruchtbare samenwerking", schrijft ze. Tegelijkertijd zegt ze met waardering terug te kijken op haar tijd als wethouder.

Burgemeester Erik Ronnes, ook CDA, zegt het besluit van Van de Wiel te betreuren, maar het wel te respecteren. "We zijn haar dankbaar voor de energie en inzet die zij de afgelopen periode heeft getoond. Namens het college wens ik haar veel succes in de toekomst.”

Van de Wiel was vanaf 2018 raadslid voor het CDA in Goirle. Een jaar later werd ze daar ook de fractievoorzitter. In 2021 was ze de lijsttrekker en werd ze voor het eerst wethouder in Goirle, nadat ze Piet Poos verving. In 2022 verving ze weer een CDA-wethouder, deze keer was dat Riekje van Vught-Buter in Loon op Zand.

Niet de eerste

Het is niet de eerste keer dat er een vrouw voortijds vertrekt uit het college van Loon op Zand. Twee jaar geleden stapte wethouder Riekje van Vught-Buter (CDA) op. En in juni dit jaar deed burgemeester Hanne van Aart (VVD) de ambtsketen na zeven jaar af. Ze was ruim een halfjaar eerder juist herbenoemd.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Burgemeester van Loon op Zand stopt na zeven jaar