Bewoner meldt zich bij politie na vondst drugslab in buitengebied

De politie heeft dinsdagmiddag een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij een drugslab aan de Graspeel in Zeeland. Aan het begin van de middag werd het drugslab, dat nog in bedrijf was, in een schuur nabij een huis ontdekt en ontmanteld. Later op de dag meldde de bewoner zich bij de politie.

Het is niet duidelijk in hoeverre de man betrokken is bij het drugslab. De politie onderzoekt momenteel wat zijn rol hierin is geweest. De bewoner zit nog vast. LEES OOK: Drugslab ontdekt in buitengebied, ontmanteling duurt nog uren Het drugslab in het buitengebied van Zeeland werd ontdekt nadat de politie een tip had ontvangen. De politie vond hier een drugslab dat nog operationeel was, maar er waren geen mensen aanwezig. In het volledig ingerichte lab lagen enkele tientallen kilo’s aan synthetische drugs en een nauwelijks van echt te onderscheiden nepvuurwapen. De ontmanteling van het lab werd in de loop van de avond afgerond. De politie wil nog niet bekendmaken om wat voor soort drugs het precies gaat, omdat hierdoor het onderzoek mogelijk in het geding kan komen. Zelfde straat, eerder raak

In november van 2017 werd er ook al een drugslab gevonden in de straat. Het werd achter een huis gevonden. Er werd amfetamine geproduceerd. De 45-jarige Toon van den D. werd toen in verband gebracht met het lab. Later concludeerde de rechter dat daar onvoldoende bewijs voor was en werd Van den D. daarom vrijgesproken. LEES OOK: Politie vindt drugslab achter woonhuis in Zeeland, brandweer en LFO bezig met opruimen