Restaurant en broodjeszaak in kwartier tijd overvallen door dezelfde man

Een broodjeszaak en een restaurant in Eindhoven zijn dinsdagavond in een half uur tijd beiden overvallen door dezelfde man. Bij de broodjeszaak werd er niets buitgemaakt, omdat de medewerker weinig zin had om de kassa-lade te openen voor de overvaller.

De man stapte rond halfzeven de broodjeszaak binnen op het Stationsplein in Eindhoven. Bij de kassa sprak hij een medewerker aan in het Engels. De overvaller viste achter het net. Hij vroeg de medewerker direct de kassalade te openen, maar dit werd geweigerd waarna de man weer vertrok.

LEES OOK: Restaurant met gasten overvallen, dader op de vlucht

Een kwartier later liep dezelfde man restaurant Flavor and Spice binnen aan de Bleekstraat in Eindhoven. Hij meldde zich opnieuw bij de kassa en maakte ‘op een dreigende wijze duidelijk dat hij de zaak kwam overvallen’, aldus de politie. Ook zei hij een wapen bij zich te hebben.

De kassière gaf hem vervolgens wat contant geld mee waarna hij rustig de zaak verliet richting de Vestdijk. Op het moment van de overval zaten er mensen in het restaurant te eten. Agenten zetten een grote zoekactie op touw in het centrum van de stad om de overvaller in te rekenen, maar slagen daar niet in,

Signalement

De eigenaresse van het restaurant heeft laten weten dat haar zaak woensdag dicht blijft vanwege de impact van de overval.

De politie is op zoek naar getuigen en heeft een signalement vrijgegeven. Het gaat om een man tussen 19 en 25 jaar oud met een lengte van ongeveer 1.70 tot 1.75 meter. De verdachte heeft een slank postuur met een donkere huidskleur en donkere ogen. Tijdens de overval droeg de man een donkere reflecterende jas met een witte streep of tekst over de borst.