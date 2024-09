Nikkie de Jager blikt terug op overval: ‘Ik dacht: we worden afgeschoten'

YouTube-ster en visagiste Nikkie de Jager uit Uden heeft in haar podcast 'Lightless Lounge' teruggeblikt op de overval bij haar thuis in 2020. Vier mannen bedreigden Nikkie en haar partner Dylan. "Ik dacht: we worden een voor een afgeschoten."

De Jager dacht dat er werd geschoten door de overvallers. Ze vreesde dat de overval iets te maken had met haar coming out als transgender in 2020, nadat ze per e-mail was gechanteerd. "Ik hoorde een klap. In mijn hoofd was dat een pistoolgeluid. Ik dacht: oh my god, ik word afgeschoten omdat ik uit de kast kwam. En omdat ik Dylan niet zag, dacht ik dat we een voor een werden afgeschoten. Tot ik hem hoorde schreeuwen", beschrijft de YouTube-ster. "Ik dacht: hij leeft nog, hij leeft nog, hij leeft nog."

De overval op De Jager gebeurde in augustus 2020 bij haar huis in Uden. "We zaten buiten op onze stoelen. En die werden naar achteren gegooid, zodat wij achterover zouden vallen", blikt ze terug. "Wat ik nog weet, is dat ik van Dylan werd weggeduwd."

Ze noemt de overval 'een moment dat je niet kan beschrijven'. "Vanaf dat moment denk je: het ergste is dat we worden doodgeschoten. En dan, tussen aanhalingstekens, 'het is maar een overval'. Dat is overleven. Maar het moment dat ik Dylan niet zag en de klap hoorde, dacht ik: dit is het. Dit was mijn leven."

De Jager en haar partner werden tijdens de overval op stoelen vastgebonden met ducttape, tiewraps en touwen. De overvallers gingen ervandoor met onder meer waardevolle sieraden, sleutels en een tas van het merk Louis Vuitton.

In de aanloop naar de overval hielden de overvallers De Jager en haar partner maandenlang in de gaten. In december 2020 werden de verdachten opgepakt. De groep overvallers probeerde ook voetbalanalist René van der Gijp met geweld te beroven. Uiteindelijk kregen de vier mannen die De Jager en haar partner overvielen celstraffen tot 5,5 jaar.

