Rellen na wedstrijd Feyenoord-NAC: supporters onder voorwaarden vrij

De drie NAC-supporters die afgelopen weekend zijn aangehouden voor het rellen na de wedstrijd tussen Feyenoord en NAC, komen onder voorwaarden vrij. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag besloten. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de mannen uit Breda (22, 41 en 45) van poging tot zware mishandeling.

De mannen blijven verdachten. Aan hun voorlopige vrijlating zijn meerdere voorwaarden verbonden: het drietal mag niet in de buurt van het stadion van NAC komen tijdens wedstrijden. Ook mogen ze niet in de buurt komen bij andere voetbalwedstrijden in heel Nederland. Daarnaast mogen ze geen alcohol drinken, meldt het Rotterdamse OM.

Horecamedewerkers bekneld tegen hek

De mannen maakten deel uit van een groep NAC-supporters die zondag na de wedstrijd tegen Feyenoord vijf horecamedewerkers aanviel in het stadion, zo meldde de politie eerder. Ze gooiden de kraam waarin de medewerkers stonden om, waardoor de horecamedewerkers bekneld raakten tegen een hek.

De ME moest de slachtoffers in veiligheid brengen. Eén van hen moest naar het ziekenhuis, de andere vier raakten lichtgewond.

Man uit Lokeren vrij

Een vierde verdachte, een man uit het Belgische Lokeren, werd dinsdag vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie ziet hem nog wel als verdachte. Het onderzoek van de politie Rotterdam, onder leiding van de officier van justitie, is nog in volle gang. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

'Club wordt kapotgemaakt'

De algemeen directeur van NAC, Remco Oversier, riep daags na de rellen op tot zware straffen voor de relschoppers. "Wij zetten hier een streep. De club wordt op deze wijze kapotgemaakt."

Ook Paul Depla, de burgemeester van Breda, bood excuses aan voor het wangedrag van de supporters uit zijn stad. Hij heeft geen woorden voor het gedrag van deze 'kwaadwillende supporters'.