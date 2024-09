Judoka Roy Meyer hoopt over een paar maanden weer op de mat te staan

Judoka Roy Meyer (33) uit Breda heeft een zwaar jaar achter de rug. Nadat hij vorig jaar een zware blessure opliep, volgde een lange revalidatie. Hij bleef veel eten zoals hij gewend was, maar bewoog veel minder. “134 kilo woog ik op een bepaald moment. Ik keek in de spiegel en dacht: Roy dit ben jij niet.” Nu voelt hij zich fit en bijna klaar om het gevecht weer aan te gaan. “Ik hoop in december of januari,” zegt hij in TV-programma ‘KRAAK. Vraagt Door’ van Omroep Brabant dat woensdag wordt uitgezonden.

Roy Meyer traint in Hoogvliet bij de judoschool waar zijn judo-carrière begon. Hij was 17 en had een problematische jeugd achter de rug. Thuis was er vaak ruzie en Roy was een kleine krachtpatser, maar ook lastig. "Ik kon niet stilzitten", vertelt hij. "Ik kreeg veel negatieve aandacht. Als ik met vriendjes uit de buurt stoeide, was het al snel huilen: mama Roy heeft me pijn gedaan."

Toen hij 7 jaar oud was, merkte hij dat zijn eigenschappen bij het judo wel gewaardeerd werden. En toen hij tien jaar later, na zeven jaar in internaten gewoond te hebben, zijn leven een positieve wending wilde geven greep hij terug op die jeugdervaring en kwam hij in Hoogvliet terecht. “Hier hebben ze de Roy Meyer gemaakt die nu voor je staat”, zegt hij.