Verschillende generaties aan het woord: 'Contant geld moet verdwijnen!?'

Moet contant geld verdwijnen en moet je wachten met seks tot ná je achttiende? In onze podcast Gen B gaat de oudere Brabantse generatie in gesprek met Brabantse jongeren. Hoe groot zijn de verschillen tussen deze twee generaties? Of lijken ze meer op elkaar dan we denken?

Al eerder publiceerden we Gen B op het YouTube-kanaal van Omroep Brabant, maar nu kun je ook luisteren naar deze interessante gesprekken. In de podcast gaan we nét wat meer de diepte in over verschillende onderwerpen zoals liefde en relaties, geld en financiën en mentale gezondheid.



In elke aflevering hoor je boomers (geboren tussen 1946 en 1964) in gesprek met gen Z’ers (geboren tussen 1996 en 2015). Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer de 71-jarige Frans en de 23-jarige Niels met elkaar praten over hoe zij naar relaties kijken?

Of wanneer Ria (78) en Jasmijn (21) over eenzaamheid en de druk op jongeren spreken? En wat zijn de inzichten van Cas (20) en Piet (84) als ze de waarde van werk en geld onder de loep nemen?

LEES OOK: Frans en Niels over de generatiekloof: 'We hebben best veel gemeen'

Of je nu een boomer, gen Z'er of van een totaal andere generatie bent , deze podcast biedt iedereen een unieke kans om een blik te werpen op hoe verschillende generaties de wereld ervaren. Beluister de podcast en laat je inspireren door de gesprekken die laten zien dat leeftijd misschien maar een getal is.