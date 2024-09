Alice ging met haar 'antieke' kistje naar taxatiedag: 'Hartstikke nep'

Kringloopwinkels, antiekzaakjes bezoeken en naar de rommelmarkt. Veel mensen halen er hun hart aan op. Zo ook in Helmond waar woensdag 90 mensen naar het kasteel kwamen om hun spullen te laten taxeren. Galerie Dumay uit Nuenen hield voorheen vier keer per jaar een taxatiedag, maar nu komen er elke week tientallen mensen langs. Ook onze verslaggever Alice van der Plas liet zich verleiden en ging met het sieradenkistje van haar moeder richting taxateur.

Ik ben opgegroeid met een piratenkist in huis. Donkerbruin, vol barsten en kieren en met grote scharnieren op het deksel. Vroeger wilde ik er altijd inkijken, op zoek naar een verloren schat. Omdat mijn ouders vaak antiek kochten, ben ik er altijd van overtuigd geweest dat het kistje dat ook wel moet zijn. Maar binnen een seconde heeft taxateur Paul Dumay me uit mijn piratendroom geholpen. De gaten en de barsten zijn hartstikke nep. Die zijn aangebracht om het kistje ouder te doen lijken. "Het mooie kraakgeluid waarmee het deksel opengaat, is het enige authentieke”, lacht Dumay. “De scharnieren zijn te jong. Je ziet geen slijtplekken. Het heeft niet geleefd.” Het kistje komt uit de tweede helft van de vorige eeuw. Waarde: 200 euro. Wel een leuk bedrag, maar weg piratendroom.

"Vroeger kocht je dit voor 900 gulden, maar nu is de markt er veel kleiner voor."

Over het schilderij van Hans van Rijt uit Helmond is meer enthousiasme. Het is werk van Marinus Bies. “Een lokale kunstschilder die heel veel gemaakt heeft", zegt Dumay opgetogen. "Een Peelschilder bij uitstek.” Dat zal Hans dan wellicht een aardige duit opleveren? Maar het valt tegen. “Vroeger kocht je dit voor 900 euro, maar nu is de markt veel kleiner voor zijn werk. Mensen vinden het wat donker en oubollig”, zegt Paul Dumay. Tweehonderd euro is de schatting. De vraag op de huidige markt speelt dus ook een rol in de bepaling van de waarde. “De waardering kan veranderen, maar de kwaliteit blijft wel. Dus als je een stuk hebt van goede kwaliteit, zal dat blijven.”

"Gekocht voor 12 euro 50, verkocht voor 4200."

Wat nu wel heel populair is? “Cobrawerken, bijvoorbeeld Karel Appel. De moderne kunst is nu erg in trek. De klassieke stukken, bijvoorbeeld uit de Romantiek, minder. Mensen willen dat juist afstoten. Die komen naar de taxatiedagen, omdat ze het willen verkopen. Wij zoeken dan een nieuwe bestemming voor de werken.” Kun je met wat kennis in de populaire kringloopwinkel je slag slaan? “We krijgen een keer in de maand wel iemand binnen die in de kringloop iets bijzonders heeft gevonden”, zegt Dumay. "Niet zo lang geleden hadden we een werk van Jan Bogaerts. Gekocht voor 12 euro 50. Verkocht voor 4200. Dat zijn hele leuke vondsten en dat gebeurt toch met enige regelmaat.” Maar je hebt wel een kenner nodig die meekijkt.

"Als hij geld nodig had, werden er schilderijen verkocht."