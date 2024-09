2400 kilo gestolen oploskoffie gevonden: 'Hopen dat dieven wakker liggen'

De politie heeft dinsdag op een bedrijventerrein in Oud-Gastel een wel erg bijzondere vondst gedaan. In één container werd maar liefst 2400 kilo gestolen oploskoffie gevonden, verspreid over twintig verschillende houten pallets.

Afgelopen dinsdag voerde de politie samen met de douane en de gemeente een integrale controle uit op verschillende bedrijfsterreinen in de regio. De politie kwam in een aantal containers opmerkelijke hoeveelheden spullen tegen. Het ging daarbij om dozen vol met namaakkleding, elektronica, paardensportkleding en drank. Maar het ‘hoogtepunt’ volgde in de laatste container. Daarin trof de politie maar liefst twintig pallets met gestolen koffie, goed voor ruim 2400 kilo Wakker liggen

De koffie bleek afkomstig te zijn van ladingdiefstal. De ladingdiefstal worden complete trailers door professionele bendes gestolen. Die bendes hebben zich gespecialiseerd in dit soort diefstallen en trekken vaak in heel Europa door. De politie heeft een onderzoek ingesteld. “We hopen dat de verdachten momenteel door het ontbreken van de koffie ervan wakker liggen”, schrijft de politie op sociale media.