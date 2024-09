Ambulancechauffeur Ilja houdt het hoofd koel tijdens spoedgevallen

Met zwaailichten en sirenes aan, racend door de straten en met een rotvaart door rood rijdend. Zo kijken veel mensen aan tegen hoe ambulances op weg naar een reanimatie of het ziekenhuis crossen. Maar de werkelijkheid is een hele andere, legt ambulancechauffeur Ilja van Gastel uit. Achter hun rijwijze gaat een hele wereld van richtlijnen schuil.

Anouk Lambregts Geschreven door

Spannend vindt hij het niet per se, maar extra alert is hij tijdens zijn werk wel. Ilja van Gastel is al elf jaar ambulancechauffeur, en geeft trainingen over onder andere het rijden tijdens spoed. "Ik ben mijzelf altijd bewust van wat ik doe", zegt Ilja. Dat moet ook wel als ambulancechauffeur, want je hebt een grote verantwoordelijkheid. "Je overtreedt verkeersregels, maar je mag alsnog geen gevaarlijke situaties creëren", zegt hij.

Zo hard mag een ambulance Bestuurders van een ambulance mogen maximaal veertig kilometer per uur harder dan de maximum snelheid. Ook mogen zij door rood rijden, maar wel met maximaal 20 kilometer per uur.

"Als je ervoor zorgt dat je voldoende snelheid eruit haalt voordat je een kruising door rood overgaat, dan is het risico op een aanrijding kleiner", vertelt Ilja. Hij legt uit hoe je op die manier nog kan handelen in onverwachte situaties. Je kunt dan bijvoorbeeld remmen en uitwijken. "Als je te snel gaat lukt dat niet, en dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan." Je houden aan de brancherichtlijnen is dus heel belangrijk. Twee weken geleden botsten een ambulance en personenauto op elkaar toen de ambulance met spoed door rood reed. De autobestuurder had hem niet gezien en veroorzaakte een ongeluk. De ambulance kwam daarbij op zijn kant terecht. De automobilist raakte zwaargewond. De twee ambulancemedewerkers, onder wie de chauffeur, raakten lichtgewond. Zelf heeft Ilja gelukkig geen ongelukken meegemaakt.

"Ik weet wel wat ik van plan ben, maar ik kan niet in het hoofd van een ander kijken."

In zijn elf jaar als ambulancechauffeur heeft Ilja natuurlijk wel situaties meegemaakt die 'op het randje' zijn. Een situatie die ook anders had kunnen aflopen. "Het is me tot nu toe altijd gelukt om onverwachte gedragingen op te vangen", vertelt hij. "Ik weet zelf natuurlijk wel wat ik van plan ben, maar ik kan niet in het hoofd van de andere weggebruikers kijken". "Elke dienst zijn er wel 3 tot 4 spoedgevallen. Tijdens een spoedrit rijd je eigenlijk altijd wel een keer door rood licht." Als je kijkt naar hoe vaak er een verkeersregel wordt overtreden tijdens een spoedgeval, valt het totale aantal ongelukken eigenlijk wel mee.

Botsingen vooral op kruispunten In 2020 en 2021 waren er volgens het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid 53 ongelukken in Nederland met een ambulance. Dit waren vooral flankbotsingen, waarbij een voertuig een andere auto in de zijkant raakt. Zo'n soort botsing gebeurt vooral op kruispunten, wanneer een ambulance door rood rijdt, en de gekruiste voertuigen groen hebben. Bij vier ongevallen met een ambulance raakten een of meer mensen in de ambulance gewond. Bij tien ongevallen raakte iemand in het andere betrokken voertuig gewond.