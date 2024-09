Is dit een korenbloem of een margriet? Jongeren weten het vaak niet

Jongeren herkennen veelvoorkomende planten, vogels en dieren een stuk minder goed dan ouderen. Dat blijkt uit een onderzoek van Natuurmonumenten. 55-plussers scoren het best, terwijl mensen onder de 35 jaar wisten het minst vaak de juiste soort te noemen. Boswachter Frans Kapteijns herkent dit fenomeen tot zijn teleurstelling. Hij pleit voor meer groen aan de deur en vaarwel aan de robotmaaier.

Duizend mensen deden mee aan het onderzoek, in verschillende leeftijden. Ze kregen plaatjes te zien van veelvoorkomende dieren en planten, zoals de korenbloem, het sneeuwklokje de merel en de vink. Maar een kwart van de ondervraagden onder de 35 jaar wist hoe een margriet eruitziet, ook de korenbloem bleek niet heel bekend. Terwijl 75 procent van de 55-plussers deze bloemen wel herkende. Frans Kapteijns is naast boswachter ook natuurgids. In de bossen komt hij weinig jongeren tegen. “Als er een gezin meegaat met een excursie, dan lopen de kinderen vaak achteraan op hun telefoon te spelen. Als ik jongeren vertel over de natuur, staan ze te klapperen met hun oren. Maar juist zij zijn de toekomst.” Als er geen interesse is voor de natuur, is er volgens Frans ook geen hart voor. En dat baart hem wel zorgen. “Dat er nog maar vijftien procent over is van de biodiversiteit in vergelijking met honderd jaar geleden, dat zegt jongeren niet veel. Vaak worden de dieren als lastig gezien: muggen en wespen steken, slakken zorgen voor overlast. De positieve kanten kennen ze niet.”

"Vroeger ging je op school vaak naar buiten om te zien wat daar bewoog, sprong en vloog."

Dat die interesse afneemt, komt volgens hem onder meer doordat jongeren en kinderen ook minder vaak in de natuur zijn. “Vroeger ging je op school vaak naar buiten om te zien wat daar bewoog, sprong en vloog. Maar nu is dat lastiger, natuur is soms ver weg, het vervoer is een probleem omdat beide ouders werken.” Daarom adviseert Frans scholen het groen dichterbij te halen, door tegels te wippen met groen ervoor in de plaats. “Dan kunnen jongeren op het schoolplein ontdekken wat bijen voor interessante dieren zijn. Ze zorgen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor bestuiving en dus de groei van groente en fruit. Scholen kunnen dat niet alleen, gemeentes moeten daarbij helpen." Maar is het niet van alle tijden dat jongeren minder met de natuur bezig zijn dan ouderen? “Ja, het is altijd zo geweest dat jongeren na de basisschool minder interesse hebben in de natuur. Dat is de periode waarin jongens meer interesse hebben in meisjes en andersom. Daarna zouden ze het weer op moeten pikken. Maar dat gebeurt niet als er weinig aanbod is.”

"Wie heeft ooit bedacht dat een gazon strak en groen moet zijn?"

Uit het oog, uit het hart, daar is hij bang voor. Terwijl de natuur juist belangrijk is voor de toekomst van die generatie. Ook voor de mensen thuis heeft hij daarom een duidelijk advies: stop met betegelen van tuinen en laat alles vooral lekker groeien en bloeien. Zo vindt hij robotmaaiers een verschrikking. “Wie heeft ooit bedacht dat een gazon strak groen moet zijn? Daardoor houd je geen dieren meer over, want geen enkel bloemetje krijgt de kans om op te bloeien. Als er een rotte bloem in je tuin staat, ruim ‘m dan niet gelijk op en laat bladeren in de winter lekker in je borders liggen. Daar profiteren dieren weer van. En het kost je ook nog eens minder tijd, het hoeft allemaal niet zo clean te zijn.” Frans vertelt wekelijks over al het bijzonders in de Brabantse natuur in zijn rubriek Stuifmail. Beluister de podcast hier: