Gevecht in IKEA na poging diefstal, winkeldieven rijden beveiliger aan

Een beveiliger van IKEA in Eindhoven heeft een hersenschudding en meerdere kneuzingen opgelopen nadat ze op de parkeerplaats was aangereden door twee winkeldieven. De vrouwelijke beveiliger sprak een van de dieven aan bij de uitgang en er ontstond een gevecht. Buiten stapte de man in een auto en sleurde hij de beveiliger mee. “Dit is onacceptabel. We zijn diep geschokt”, reageert een woordvoerder van IKEA.

Het voorval gebeurde dinsdagmiddag bij de vestiging van IKEA op meubelboulevard Ekkersrijt. De beveiliger had ze in de winkel al aangesproken en geprobeerd om de man aan te houden, maar kreeg een klap van hem. Bij de uitgang hield ze hem opnieuw aan. Het tweetal had een papieren tasje van 39 cent en twee taarten gestolen.

Frans Beekmans was op dat moment aan het afrekenen en zag het gebeuren. “Er was een discussie gaande bij de draaideur tussen een brede kerel en een kleine, blonde vrouw. Dat bleek een beveiliger te zijn”, zegt Frans. “Zij hing aan zijn arm en hij duwde haar steeds weg. Maar ze liet niet los.”

Volgens de politie is het tweetal over het been van de beveiliger gereden. Even later is de vrouw met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er is aangifte gedaan bij de politie. Die zag de auto diezelfde middag nog rijden en pakte het stel op. Het gaat om een 35-jarige vrouw uit Vessem en een 32-jarige man uit het Limburgse Wanssum. Zij zitten nog vast.

De bezoeker die de beveiliger wilde helpen, werd door de man tegen de grond geduwd. Hij verloor in zijn poging te helpen zijn schoen. Die vond de politie later terug in de auto van de verdachten.

Een woordvoerder van IKEA laat weten dat ze erg geschrokken is van het voorval. “Er wordt wel vaker wat gestolen, maar van deze orde en zelfs geweld gebruiken met een auto, dat is nieuw voor ons", zegt woordvoerder Jurriaan Zuiderhoek. "We zijn diep geschokt."

Frans vindt dat de vrouw wel een compliment verdient. “Die beveiligster is in mijn ogen een held. Als een pitbull beet ze zich vast in die gast. Ze was veel kleiner dan die man, maar ze liet niet los.”