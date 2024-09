Brandje bij beroemde bruidswinkel: ‘Bruiden bellen bezorgd op’

Woensdagavond was er brand op het dak bij de grootste bruidsmodezaak ter wereld. Een adapter van de neonverlichting was in de fik gevlogen. En dat zorgde voor paniek bij Ramona, de eigenaresse van Koonings The Wedding Palace in Deurne. “Het was heel spannend, het is toch mijn levenswerk.” Bezorgde bruiden bellen al sinds woensdagavond naar de winkel om te checken hoe het met de jurken is.

Koonings is bekend in binnen en buitenland door tv-programma’s zoals 'Say Yes to The Dress' en 'Married at First Sight'. Jaarlijks zoeken tussen de 6000 en 7000 bruiden naar hun droomjurk in het bruidspaleis aan de Dukaat in Deurne.

"Dan denk je wel: potverdorie."

Het is woensdagavond rond acht uur als Ramona Koonings ineens brandweersirenes hoort. “Ik zat op kantoor te werken en zag dat de brandweer hierheen kwam.” Wat ze dan nog niet weet: op het dak van haar 11.000 vierkante meter grote winkel is brand uitgebroken. “Ik ben meteen naar buiten gegaan en heb de brandweer geholpen. Met een brandblusser uit de winkel hebben ze het brandje kunnen blussen”, zegt Ramona donderdagochtend opgelucht. “Er is kortsluiting ontstaan in een adapter van de neonverlichting van ons logo.” De eigenaresse kan weer lachen maar beseft ook dat het heel anders had kunnen aflopen. “We hebben heel veel geluk gehad. Er liep iemand langs en die zag iets branden op het dak. Het had veel erger kunnen afgelopen.” De 4500 jurken in de winkel hebben door de oplettende voorbijganger geen schade opgelopen. “Ik maakte me echt zorgen, alles schiet dan even door je hoofd. Dan denk je wel: potverdorie. Het was even heel spannend, het is toch mijn levenswerk.”

“Alle bruiden dachten meteen ‘o nee’."

Donderdagochtend is het personeel bijgepraat. “Het was wel even schrikken”, zegt een medewerkster. Wie ook geschrokken zijn, zijn de aanstaande bruiden. “Terwijl de brandweer hier nog stond, kwamen er al bezorgde telefoontjes binnen”, zegt Ramona. En ook deze ochtend bellen bruidjes om te kijken hoe het met hun jurk gaat. “Alle bruiden dachten meteen ‘o nee’ toen ze hoorden van het brandje. Maar er is gelukkig niks aan de hand. We hebben geen schade.” Nadat het personeel is bijgepraat, is het weer 'business as usual'. Een aantal vrouwen komt hun droomjurk ophalen, anderen worden in stijl ontvangen en beginnen aan een emotionele dag jurken passen. "Het trouwseizoen is voorbij, maar de aanzoeken zijn deze zomer allemaal gedaan. Dus voor ons begint de drukte juist nu."