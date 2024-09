Pooier toont geen berouw en krijgt vier jaar cel en tbs opgelegd

Een 33-jarige man uit Eindhoven is schuldig bevonden aan seksuele uitbuiting van twee vrouwen. Hij dwong de slachtoffers om als prostituee te werken en pakte hun inkomsten af. De man is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en tbs. Daarnaast moet hij de illegaal verkregen winst van ruim 64.000 euro afstaan aan de Staat.

De verdachte, die al eerder voor mensenhandel is veroordeeld, regelde een woning waar de vrouwen verbleven en hun werk konden doen. Hij liet advertenties plaatsen op websites, gaf de vrouwen instructies en onderhield contacten met de klanten. Het geld dat de vrouwen met hun werk verdienden, moesten ze volledig aan de verdachte geven.

Volgens de rechtbank liet de verdachte op geen enkele manier zien dat hij het verwerpelijke van zijn daden inziet. De rechter acht de kans op herhaling groot als de verdachte zonder behandeling terugkeert in de maatschappij. Tijdens zijn opname in de psychiatrische observatiekliniek, het Pieter Baan Centrum, weigerde de verdachte mee te werken aan een onderzoek door gedragsdeskundigen, maar de psychiater en psychologen konden wel concluderen dat er sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis.

Naast het teruggeven van de illegale winst aan de Staat, moet hij de slachtoffers een schadevergoeding betalen van ruim 74.000 euro.