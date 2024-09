Ken je deze bekende bloemen en vogels? "Ik heb geen idee"

Natuurmonumenten vroeg ruim duizend mensen welke vogels en planten ze herkenden op de foto's die ze te zien kregen. Vooral jongeren bakten er weinig van. Omroep Brabant is benieuwd hoe groot de kennis over planten en vogels is onder Brabantse jongeren en ging de straat op.

Op de Onderwijsboulevard in Den Bosch vragen we jongeren of zij de namen kennen van bloemen en vogels op foto's die we hebben meegenomen. Daarop staan een margriet, een korenbloem, een klaproos, een merel, een vink en een ekster.

"Ik heb geen idee" en "Uhmm" zijn de meest gegeven antwoorden. Een enkeling kan een bloem of een vogel bij naam noemen, maar de meesten zakken hopeloos voor de test.

Oorzaak

Volgens Natuurmonumenten is het niet vreemd dat jongeren veelvoorkomende planten- en diersoorten niet meer kennen. In de afgelopen decennia is er veel natuur verloren gegaan en daardoor zie je ook veel mindere planten en dieren in de natuur dan vroeger. En omdat we ze minder vaak zien, is het ook lastiger om ze te herkennen.

Gebrek aan interesse

Volgens de jongeren op de Onderwijsboulevard zijn er ook andere redenen. Ze denken dat het komt omdat er op school weinig aandacht is voor natuuronderwijs, maar ook omdat ze bloemen en vogels niet echt interessant vinden. "Ik denk ook dat het komt omdat ik nooit buitenkom", zegt een van de jongens die de namen van de bloemen en vogels niet wist.

