De gezelligste buurt van Nederland ligt (natuurlijk) in onze provincie

In onze provincie hebben we gezelligheid hoog in het vaandel staan. Dat blijkt ook uit de meest recente cijfers van een CBS-onderzoek naar leefbaarheid. Meer dan zestig procent van de Brabanders vindt dat ze in een gezellige gemeente woont. Ook zijn Land van Cuijk en Meierijstad het allergezelligst van alle Nederlandse gemeenten met meer dan 70.000 inwoners.

Inwoners van Land van Cuijk vinden met afstand dat zij in de gezelligste gemeente van Nederland wonen. Maar liefst 75 procent van de inwoners is van mening dat ze in ‘een gezellige buurt waar men elkaar helpt’ woont. De een-na-gezelligste Nederlandse gemeente met meer dan 70.000 inwoners ligt ook in Brabant. Ruim zeventig procent van de Brabanders in Meierijstad vindt zijn of haar buurt gezellig.

In de Veiligheidsmonitor van het CBS is aan ruim 180.000 Nederlanders van 15 jaar of ouder een aantal stellingen voorgelegd over de sociale samenhang van hun buurt. Hierbij ging het bijvoorbeeld over de gezelligheid en omgang met elkaar, maar ook in hoeverre mensen zich thuis en veilig voelen.

In totaal vindt iets meer dan 60 procent van de ondervraagde Nederlanders dat ze in een gezellige buurt woont. In Brabant vinden we het net iets gezelliger dan gemiddeld - 62,8 procent van de Brabanders zegt het gezellig te hebben in de buurt.

Driekwart van de inwoners van Land van Cuijk heeft het gezellig en daarmee steekt de gemeente met kop en schouders boven de andere grote Brabantse gemeenten (>70.000 inwoners) uit. Eindhoven is het ‘minst gezellig’, daar vindt iets meer dan 53 procent van de inwoners het gezellig. En in Land van Cuijk durft een ruime meerderheid van 77,7 procent de huissleutel aan een ander te geven.

