Brabantse studenten maken docu over Syrische muzikanten, nu op NPO te zien

Een documentaire die wordt uitgezonden op de publieke omroep, een droom van elke journalistiekstudent. Nova Wolters uit Eindhoven en Bibi van Haaren uit Maarheeze hebben dat voor elkaar gekregen. Als onderdeel van hun studie maakten zij een documentaire over vluchtelingen Fadi (25) en Qusai (22) uit Syrië. In de film is te zien hoe de twee jonge mannen muziek inzetten om te verbinden in een wereld van culturele barrières en uitdagingen.

Voor hun vlucht naar Nederland leidden de jonge mannen een succesvol bestaan als muzikant. Zij ontmoetten elkaar voor het eerst in de Opera van Damascus. De uitzichtloosheid en het gevaar in Syrië leidde hen echter naar Nederland, waar hun wegen zich opnieuw kruisten. In de documentaire is te zien hoe hun muziek vluchtelingen steun en houvast biedt bij het opbouwen van een nieuw leven in een vreemd land.

Nova en Bibi hadden aan de start van hun minorproject, een half jaar aan lessen waarvoor ze de documentaire maakten, niet verwacht dat hun film zo'n vlucht zou nemen. Op het CampusDoc Film Festival won de documentaire de prijs voor meeste impact. Daarna besloten de meiden een mail te sturen aan een contact bij de NTR. "We verwachtten er niet veel van", vertelt Nova. Maar ondanks dat kreeg ze een mail terug: De NPO wilde de documentaire aankopen.

Asielzoekers komen steeds vaker negatief in het nieuws. Wie een nieuwspagina opent, ziet de berichten vaak voorbijkomen. Dat merkten Nova en Bibi ook, wier inspiratie voor de film begon bij het azc in Budel, waar ze dicht bij in de buurt opgroeiden. De studentes willen nu ook juist de andere kant van asielzoekers belichten. In de film is te zien wat Fadi en Qusai hebben meegemaakt in Syrië, en wat hen verbindt: muziek.

De documentaire is zondag te zien om 16.25 uur op NPO 2. "Er is geen reden om niet te kijken", vertellen de meiden lachend.