Dit herenhuis had niet eens een badkamer, nu is het een paleis met wellness

Jarenlang verbouwden Chris en Arend dit 120 jaar oude herenhuis in hartje Bergen op Zoom. Nu staat het statige pand aan de Antwerpsestraat 39 te koop. Het stel wil na al het harde werken naar een warmer oord en laat een volledig gerenoveerd paleis achter. Kamers zijn er genoeg, maar liefst veertien. En voor wie iedere dag even wil onthaasten, is er een complete wellness beschikbaar.

Tweeënhalf jaar lang staan ze in de klusmodus, het huis wordt volledig gestript en weer opgebouwd. “Iedereen verklaarde ons voor gek, we zijn blij dat het uiteindelijk gelukt is. Maar zo’n grote klus, dat gaan we nooit meer doen”, lacht Chris.

Als Chris en Arend het pand vijf jaar geleden willen kopen, is het jarenlang een kantoorpand geweest. Het stel is gelijk verliefd op het huis, het ademt historie en ze zien potentie.

Het herenhuis kent een lang verleden met veel verschillende bewoners. Het stamt uit 1902. Chris: “Het is oorspronkelijk gebouwd als een school of een soort kindertehuis, we hebben dat niet precies kunnen achterhalen. Maar in de kelder hangen kranen met bordjes erbij waaruit blijkt dat er iets van een school heeft gezeten. De kranen zijn niet meer in gebruik, maar we hebben ze laten zitten, als herinnering.”

In de Tweede Wereldoorlog werd het pand ingenomen door de Duitse krijgsmacht en diende het als hoofdkantoor. Het is Theo Neutelings die het herenhuis na de oorlog overneemt als plek om in te wonen, vlak naast de Liga-fabriek. Hij is de bedenker van de Liga-koek, in die tijd bekend als koek met extra voedingsstoffen voor kinderen, aangezien er in die tijd hoge kindersterfte heerst.