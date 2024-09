Succesvol toneelstuk 'Gif' van Lot Vekemans nu als film in bioscoop

Lot Vekemans uit Oss heeft wereldwijd een gevoelige snaar geraakt met haar toneelstuk 'Gif'. Ze is de meest opgevoerde Nederlandse toneelschrijver in het buitenland. Ze schreef 'Gif' in 2009, inmiddels is het stuk in 22 talen vertaald en in 35 landen uitgevoerd. 'Gif' is nu ook te zien in de bioscoop. Lot Vekemans, nu wonend in Langenboom, is zondag te gast in de talkshow KRAAK.

'Gif' gaat over een vrouw en een man die elkaar na negen jaar voor het eerst weer treffen bij het graf van hun overleden kind. De film 'Poison' is sinds deze week te zien in de Nederlandse bioscoop.

Over haar toneelstukken zei Lot Vekemans ooit: "Het is alsof je een baby hebt gebaard die door andere mensen wordt opgevoed." Maar het resultaat mag er zijn, de film wordt goed ontvangen. Op het festival 'Film by the Sea' in Vlissingen kreeg de film de hoogste onderscheiding: de 'Film and Literature Award'.

'Uitgebeende taal'

Een mooi moment voor de schrijver, zij klopte als 18-jarige al aan bij de Filmacademie en werd afgewezen omdat ze haar te jong vonden. Ze ging Sociale Geografie in Utrecht studeren, maar kwam uiteindelijk op de Schrijversvakschool in Amsterdam terecht.

Ze ontwikkelde zich tot een toneelschrijver die wordt geprezen om haar 'uitgebeende taal', met stukken waar geen woord teveel in staat. Ze is in staat diep in de menselijke psyche te kruipen. Dat is precies wat ze ook doet in 'Gif', waarin de hoofdpersonen hun kind, zichzelf en elkaar kwijtraken.

Daarnaast schrijft Vekemans ook meer maatschappelijk betrokken toneelstukken. 'Momentum' uit 2022 gaat over politiek met hoofdpersonen waarin Bill en Hillary Clinton te ontdekken zijn. En in 'Blind' uit 2021, midden in de coronatijd, werpt ze de vraag op: 'Kun je van iemand houden wiens ideeën je verwerpt'.

Boekenschrijfster

Vekemans heeft ook twee romans geschreven, de eerste in 2012 en in 2021 verscheen het succesvolle 'De Verdwenene', dat inmiddels ook in het Duits is verschenen. Nu is ze bezig met een meer autobiografisch boek dat de titel krijgt 'Wat wil je dan?', waarin het ook gaat over haar schrijverschap. Zelf zegt ze erover: "Het gaat over die momenten dat je je afvraagt of het wel klopt wat je aan het doen bent en wat er gebeurt als je die vraag serieus neemt."

De film 'Poison' wordt geregisseerd door de Luxemburgse actrice Desirée Nosbusch. Zij speelde ook in het stuk van Vekemans en debuteert met 'Poison' als regisseur. De plannen voor de film dateren al van 2013, maar pas in 2022 begonnen de opnamen in Luxemburg. In Poison spelen de bekende Engelse acteur Tim Roth en de Deense actrice Trine Dyrholm.

