Bejaarde vrouw (81) aangerand in verpleegtehuis, verpleger ontkent

Een bejaarde vrouw (81) werd twee jaar geleden in een verpleeghuis in Breda betast door een zorgverlener. De man zou haar borsten en billen hebben gestreeld en zelfs zijn vingers bij haar hebben ingebracht. Vrijdag stond de verpleger voor de rechter. Maar hij ontkent alles.

De dochter van de vrouw weet het zeker. Haar moeder is aangerand en verkracht. Ze was dan wel oud en licht dementerend, maar ze heeft aan vier mensen het verhaal gedetailleerd verteld. En ze was angstig, maar wilde ook niet dat die verpleger ‘de gevangenis in zou gaan’. “Toen ik zei dat hij dat dan niet meer bij andere vrouwen kon doen, was ze overtuigd om de man aan te geven”, zo vertelde de dochter aan de rechters. De 32-jarige R.S. uit Dordrecht is sinds het incident op 12 september 2022 alles kwijt, zo vertelde hij. Hij werkte jarenlang als zelfstandige in de zorg, maar nu heeft hij door de beschuldiging geen werk meer. En ook zakelijke relaties en vrienden hebben hem veelal in de steek gelaten. Voor S. hangt er dus veel af van deze rechtszaak, maar de officier van justitie was niet mild voor hem. Zes maanden cel eist ze. En een beroepsverbod voor alle functies in de zorg voor de komende vijf jaar. Want, ondanks dat er niemand anders bij was toen S. de vrouw verzorgde, ziet ze veel bewijs in het verhaal wat de vrouw aan vier mensen om haar heen gedetailleerd heeft verteld.

"Ik zeg nooit dat iemand mooie billen heeft. Dat gaat ver over de grens.”

Volgens de vrouw zei S. dat ze mooie, zachte billen had en wreef hij erover. Hetzelfde deed hij bij haar borsten. Mijn lichaam is van mij en van mijn man, maar die is overleden, zou de vrouw hebben gezegd. Maar de man ging door. De oude vrouw moest gaan staan en toen betastte S. haar onderkant en ging hij met zijn vingers naar binnen, zo vertelde ze de vier mensen. De dagen erna was ze ook angstig. Duidelijk is dat S. die dag in haar kamer was. Hij was die 12 september degene die de hoogbejaarde vrouw moest wassen. Maar hij ontkent alles. Details wist hij niet meer, zo vertelde hij. Maar, als er iets zou zijn voorgevallen, dan had hij zich dat zeker herinnerd. “Ik vraag altijd aan mensen hoe ze hun zorg willen en in dit verhaal herken ik mijn werkwijze niet”, legde S. uit aan de rechter. “Wat u beschrijft is een misdrijf. Ik zeg nooit dat iemand mooie billen heeft. Dat gaat ver over de grens.”

"Mijn moeder is overleden na een periode van angst en verwarring.”