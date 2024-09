Eenmalig hoofdtrainer gaat voor stunt: 'Wij kunnen PSV pijn doen'

Willem II hoopt PSV zaterdagmiddag het eerste puntenverlies van dit seizoen te bezorgen. Met op de bank niet de geschorste trainer Peter Maes, maar assistent-trainer Kristof Aelbrecht als eindverantwoordelijke. "Ook tegen PSV gaan we uit van eigen kracht." Bij de Eindhovenaren zag Peter Bosz een reactie van zijn ploeg na de matige wedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Trainer Peter Maes kreeg vorige week in het met 3-2 verloren duel met FC Utrecht rood, waardoor de Belg tegen PSV geschorst is. Communicatie met de rest van de bank is verboden. Kristof Aelbrecht zal dus de belangrijke beslissingen moeten nemen. "De voorbereiding naar deze wedstrijd toe is niet anders dan normaal. Het enige verschil is de anderhalf uur van de wedstrijd. Ik voel me geen hoofdtrainer en ben daarvoor helemaal niet naar Willem II gekomen, maar zal als assistent een aantal taken van de hoofdtrainer op me nemen."

Rood voor trainer Peter Maes (foto: ANP).

Bij TOP Oss was de Belg al ooit hoofdtrainer, maar nu mag hij het dus 1 wedstrijd laten zien bij Willem II tegen uitgerekend zijn oude werkgever. "Ik ben twee periodes werkzaam geweest bij PSV. In mijn eerste periode heb ik er het trainersvak geleerd in de jeugd. Daarna keerde ik terug als coördinator bovenbouw. Ik ken er nog diverse mensen, zoals Stijn Schaars en vanuit de spelersgroep jongens als Johan Bakayoko en Ismael Saibari." De Belg is onder de indruk van de progressie die hij bij Willem II op het veld ziet. "Iedere wedstrijd hebben we een plan. Dat begint met het vormen van een verdedigend blok en agressiviteit tonen."

"Het niveau op de training deze week was niet normaal"

"Aan de bal zijn we de laatste weken veel vaster geworden. Het lukt ons om spelers verder op het veld in stelling te brengen. Als we vanuit een goed blok blijven voetballen, dan kunnen we PSV pijn gaan doen." Overigens zit er bij de technische staf van Willem II een nieuw gezicht op de bank. Oud-speler Arjan Swinkels is bij de Tilburgers talent coach, maar de club heeft bij de KNVB geregeld dat hij eenmalig de functie van assistent-trainer mag vervullen. Lees ook: Bosz stoort zich aan gebrek aan intensiteit en legt wissel Veerman uit Bij de tegenstander zit wel 'gewoon' de gebruikelijke Peter op de bank. Bij PSV lijkt alles in de competitie weer prima te verlopen. Al blijft Bosz kritisch op zijn ploeg. "Maar misschien was ik na de gewonnen wedstrijd tegen Fortuna wel te kritisch", keek de oefenmeester nog één keer terug. "Maar deze week zag ik wel een hoog niveau op de training. Het was een van de eerste volledige trainingsweken. En dat niveau hebben we dit seizoen op de trainingen nog niet aangetikt. Dat was niet normaal. Ik weet wat mijn spelers kunnen en dan ben ik kritisch als ze dat niet laten zien, ook na een winstpartij." In Tilburg ontbreken bij PSV nog altijd Fredrik Oppegard, Sergino Dest en Hirving Lozano. Laatstgenoemde hoopt de trainer in november weer in te zetten. Verder zijn Perisic, Karsdorp en Lang nog niet fit genoeg voor 90 minuten, maar zitten zaterdag wel bij de wedstrijdselectie.