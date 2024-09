Nepbankmedewerker (22) opgepakt die pinpassen stal van ouderen

Een 22-jarige man uit Eindhoven is woensdag door de politie aangehouden voor oplichting. Hij wordt verdacht van ten minste drie oplichtingen in Vught, Maarheeze en Weert. De man deed zich voor als bankhelpdeskmedewerker en had het daarbij vooral voorzien op ouderen.

De man kwam boven water na onderzoek van het rechercheteam Oost-Brabant, dat speciaal is opgericht om deze vorm van oplichting aan te pakken. In alle gevallen is sprake van slachtoffers die benaderd worden door zogenaamde bankmedewerkers met de mededeling dat er iets mis is met hun rekening, bankpas of creditcard. "Met slinkse praatjes en overtuigende argumenten werden de slachtoffers ertoe bewogen informatie te delen en bankpassen af te geven aan zogenaamde koeriers. Sommigen gaven ook nog waardevolle goederen mee", zegt de politie. De man wordt ervan verdacht dat hij bij de slachtoffers de bankpassen en andere zaken aan de deur heeft opgehaald en omdat hij met deze bankpassen heeft gepind of heeft geprobeerd te pinnen. De Eindhovenaar zit vast voor verder onderzoek.