Contactgegevens van alle politiemedewerkers uitgelekt na hack

Contactgegevens van alle politiemedewerkers zijn donderdag uitgelekt. Dat meldt David van Weel, minister van Justitie en Veiligheid. Er is een politie-account gehackt waardoor namen, emailadressen en functies zijn gelekt.

De politie heeft melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en doet nu onderzoek naar de oorzaak en gevolgen van het uitlekken van de gegeven. Volgens de minister gaat het niet om privé- of onderzoeksgegevens, zo laat hij weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Politiemedewerkers zijn inmiddels op de hoogte gesteld. "Er zijn bepaalde groepen waar we nu met speciale aandacht naar kijken, onder wie mensen die werken onder dekmantel", zegt de minister.

Het is nog niet bekend hoe de hack heeft kunnen gebeuren en wat de gevolgen zijn. "Als blijkt dat naar aanleiding van dit incident aanvullende maatregelen nodig zijn, zullen deze worden getroffen", meldt Van Weel. De minister zegt nog niet meer te kunnen melden over het incident en belooft de Kamer - al dan niet vertrouwelijk - te informeren als hij meer weet.

Bij de politie waren eind 2022 een kleine 64.000 voltijdsbanen, valt op te maken uit het jaarverslag. Het gaat hier zowel om agenten als medewerkers met andere banen.