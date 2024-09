Vrouw raakt 16 vermagerde paarden kwijt, twee moesten worden afgemaakt

Twee paarden zijn vorige week afgemaakt in de gemeente Meierijstad, omdat ze in zeer slechte gezondheid verkeerden. Ze maakten deel uit van een kudde van zestien, waarvan de overige veertien zijn meegenomen door de LID. De paarden bleken zwaar vermagerd. De houdster is de dieren voorlopig kwijt.

De vrouw is door de actie van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland al haar paarden kwijt. Ze krijgt ze pas terug, als ze dat wil, wanneer aan allerlei voorwaarden is voldaan.

Foute boel

De LID bracht op 13 september voor het eerst een bezoek aan het adres waar de paarden verbleven. De dienst had via 144 een melding gekregen dat er wat aan de hand was. Het was ook foute boel: de dieren kregen van de eigenares veel te weinig eten. Opdrachten om ze bij te voeren, sloeg ze vervolgens in de wind, zo bleek enkele dagen later.

Begin vorige week nam de LID veertien paarden in bewaring. Twee andere paarden zagen er zo slecht uit dat de dierenarts, die bij de controle aanwezig was, de dieren moest laten inslapen. De meegenomen paarden zijn ondergebracht op een geheime opvanglocatie, waar ze alle (medische) verzorging krijgen die ze nodig hebben. De eigenares draait op voor alle gemaakte kosten. Zo kost de opvang per paard per dag 20 euro.

Ze zou via een rechter de dieren weer op kunnen eisen, maar dat gaat niet zomaar. Zo zal onder meer een inspecteur eerst ter plaatse moeten bepalen of de locatie veilig en schoon genoeg is. Ook moet worden vastgesteld of de vrouw in staat is om de dieren naar behoren te verzorgen. Het is overigens voor het eerst dat tegen haar is opgetreden. Er is proces verbaal opgemaakt, zo meldt de woordvoerder van de LID.

Er is niet bekendgemaakt waar in de gemeente Meierijstad de dieren verbleven.