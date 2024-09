Mathieu van der Poel gelooft in de wereldtitel: 'Maar het wordt lastig'

Prolongeert Mathieu van der Poel zondag zijn wereldtitel op de weg? De Nederlandse favoriet ziet kansen in de wegwedstrijd, die gehouden wordt in het Zwitserse Zúrich. "Het kan, je moet zoveel mogelijk energie sparen tijdens de dag. Maar het wordt heel moeilijk."

De 29-jarige wereldkampioen doet de uitspraak in een gesprek met het Belgische Sporza. Van der Poel greep vorig jaar de regenboogtrui in het Schotse Glasgow, in een soort stadscriterium. Ditmaal telt het parcours 273,9 kilometer met na de eerste finishpassage nog zeven lokale ronden. Een lastige opgave, volgens Van der Poel.

"Vooral het eerste deel van het rondje zal cruciaal zijn. De opeenstapeling van beklimmingen en kilometers zal de doorslag geven." De eerste klim, de Zürichbergstrasse, is volgens MVP te vergelijken met steile Waalse beklimmingen als La Redoute en de Muur van Hoei, maar dan korter. Toch ziet Van der Poel dat niet als het grootste gevaar. "Of ik heb gedacht dat ze mij er daar niet afrijden? Nee, daar heb ik niet aan gedacht, wel dat het pijn gaat doen aan mijn benen."

Grootste concurrenten

Van der Poel noemt Tourwinnaar Tadej Pogacar uit Slovenië en de Belg Remco Evenepoel, die deze zomer Olympisch kampioen op de weg en bij de tijdrit werd, als de grootste concurrenten. "Evenepoel en Pogacar steken erbovenuit. Maar er zijn zoveel goede renners met een plan."

De aanloop naar het WK wordt overschaduwd door het overlijden van de achttienjarige wielrenster Muriel Furrer. De Zwitserse kwam donderdag tijdens de wegwedstrijd voor junioren ten val en overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

"Het gebeurt te vaak in onze sport", zei Van der Poel tijdens het persmoment. "Het is makkelijk om nu naar de UCI (de wereldwielerunie, red.) te wijzen, maar het is heel moeilijk om onze sport volledig veilig te krijgen."

Begin augustus 2023 werd Mathieu van der Poel op ongelooflijke wijze wereldkampioen: