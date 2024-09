Festival Doodgewoon moet praten over de dood normaal maken

Voor iedereen eindigt ooit het leven. Waarom zou je de dood dan als gespreksonderwerp uit de weg gaan? Het lijkt zo eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstig. Toch hoeft praten over de dood niet moeilijk te zijn. Dit was de gedachte achter het ‘Festival Doodgewoon’, dat vrijdag en zaterdag in Tilburg werd gehouden.

Hans Janssen & Nina van den Broek Geschreven door

De organisatie van het tweedaagse evenement in Factorium Tilburg berustte bij het Netwerk Sterven& Rouw Midden Brabant. Lezingen, workshops rouwgedichten schrijven, ademsessies, muziek, theater, films, een kinderboekenhoek, een kaartspel en zelfs rouwmassages. Er was van alles uit de kast gehaald om mensen die direct of indirect met de dood te maken hebben (gehad) een handje te helpen. Voor veel mensen is praten over de dood, laat staan een overlijden, niet zo doodgewoon. Ze gaan er met een boog omheen. Hanne van der Linden, van de organisatie, hoopt dat juist zij het festival komen bezoeken: “Praten over de dood is belangrijk, om het bespreekbaar te maken en jouw wensen kenbaar te maken. Ook voor nabestaanden." Volgens Van der Linden is het als kind goed om te weten wat je ouders willen als het moment daar is. "Als je vader of moeder wat ouder wordt of iets gaat mankeren, dan is het als kind goed om te weten wat pap of mam nu prettig zou vinden als het zo ver is. Dat je iets gaat organiseren zoals je ouders dat zouden hebben gewild. Daarom vond ik het ook zo bijzonder om te zien dat er hier een oudere vrouw met drie jongeren binnenkwam. Ik denk aan een oma en haar kleinkinderen, ben wel benieuwd wat hen hier bracht.”

"Ik wil graag weten hoe het taboe op de dood eraf gehaald kan worden."

Een jonge festivalbezoeker wil wel uitleggen waarom hij naar het festival is gekomen. “Ik ben hier met mijn moeder, omdat we beiden door het overlijden van mijn vader op jonge leeftijd zijn geconfronteerd met de dood. Ik wil hier horen hoe je hiermee kunt omgaan en ook hoe het taboe op de dood eraf gehaald kan worden. De dood wordt vaak snel weggestopt en ik ben ook nog zoekende, maar het hoort gewoon bij het leven. Hoe eerder je hierover begint te praten, hoe meer kwaliteit van leven je zult ervaren. Op dit festival heb ik met veel interesse een lezing over rouwfotografie gevolgd. Omdat er veel verhalen achter die foto’s schuil kunnen gaan. Dat je er veel mee kunt overbrengen. Ik vind dit festival wel iets moois hebben.”

"Mijn kinderen hebben al een complete playlist voor mijn afscheid."