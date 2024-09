Trainers balen na tegenvallende Willem II - PSV: 'Maar we kunnen beter'

Stiekem waren er twee balende trainers na afloop van het Brabantse onderonsje tussen Willem II en PSV. Bij PSV waren ze ondanks de 0-2 zege niet blij met het vertoonde spel, maar konden ze wel 'gewoon' weer drie punten bijschrijven. Kristof Aelbrecht, de gelegenheidstrainer bij Willem II, baalde op zijn beurt van het ontzag dat zijn ploeg had voor de landskampioen. Bij PSV was Ricardo Pepi de gevierde man. "Het is menselijk dat hij niet blij was."

Het duel tussen Willem II en PSV was niet bepaald een vermakelijke wedstrijd. En daar baalde beide trainers na afloop van. "Het tempo was bij ons weer te laag", concludeerde PSV's trainer Bosz na afloop. "Voor de tweede week op rij speelden we tegen een ploeg die zich ver liet inzakken. Dat is haar goed recht. Maar wij waren net als tegen Fortuna Sittard niet goed genoeg om er doorheen te spelen."

Daardoor bleef Willem II in de eerste helft ogenschijnlijk makkelijk overeind. "Maar ik vond ons aanvallend wel echt te weinig brengen", baalde ook Kristof Aelbrecht. De assistent-trainer nam de honneurs waar bij de Tilburgse club, omdat Peter Maes geschorst was. De hoofdtrainer zat op de tribune en was desondanks soms bij vlagen fanatiek aan het coachen.

"Het ontbrak op bepaalde momenten aan agressiviteit", vervolgde Aelbrecht zijn verhaal. "We hadden te veel respect voor PSV. Als we in de duels kwamen hadden we alsnog de bal niet. Dat ging in eerdere wedstrijden beter, dus dat is niet weg. Alleen vandaag kwam dat er niet uit."

Terug naar PSV. Bosz begon opvallend genoeg met Ricardo Pepi in de spits. Luuk de Jong bleef de hele wedstrijd op de bank. Het was een gouden greep want de Amerikaan was met twee goals meer dan belangrijk in de 2-0 zege.