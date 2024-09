18 minderjarige jongens van Oudenbossche kinderpornosite bekend

De politie heeft de identiteit vast kunnen stellen van achttien jongens van wie beelden rondgingen op de internationale kinderpornowebsite van verdachte E.G. uit Oudenbosch. In maart werd de 44-jarige man uit de gemeente Halderberge opgepakt omdat hij de kinderpornosite zou beheren.

De achttien jongens worden de komende weken verhoord, dat meldt BN DeStem. Alle tieners die zijn geïdentificeerd komen uit Nederland. Ook in het buitenland zijn er jonge kinderen slachtoffer geworden van het kinderpornonetwerk. De man uit Halderberge was werkzaam bij een West-Brabantse zorginstelling en zou ruim veertien jaar de illegale site hebben beheerd. Mogelijk hield hij daar behoorlijk wat geld aan over in de vorm van cryptovaluta.

Twee aangiften

Tot nog toe hebben twee tieners aangifte gedaan tegen de Oudenbossche beheerder van kinderpornosite Boywankers. Het Openbaar Ministerie sluit niet uit dat meer aangiften zullen volgen na de gesprekken die de politie gaat voeren. Volgens deskundigen speelt schaamte een grote rol bij dit soort zedenmisdrijven en zijn met name jonge slachtoffers terughoudend om zich te melden.

De 44-jarige verdachte werd afgelopen maart van zijn bed gelicht door het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO). De man zou de illegale site niet alleen beheren, maar zelf ook strafbare delen hebben gedeeld.

LEES OOK: Website met kinderporno uit de lucht, 44-jarige man aangehouden

Ruim 2500 gebruikers

Op de website 'boywankers' deelden gebruikers strafbare beelden van jongens tussen de 10 en 18 jaar. Vermoedelijk werden minderjarige jongens misleid om sekusele handeling te doen met zichzelf of met andere jongens. De handelingen werden opgenomen met webcams en door gebruikers gedeeld op de site.

Justitie denkt dat de beheerders van de site veel geld hebben verdiend. Met cryptogeld konden gebruikers toegang krijgen tot een afgeschermd gedeelte. Er waren meer dan 2500 gebruikersaccounts.