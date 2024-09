Oplichters gaan stap verder en misbruiken identiteit van echte wijkagente

In een poging om mensen in Etten-Leur op te lichten gebruikten oplichters zaterdag de naam van de echte wijkagente. Ze werden opgebeld dat hun wijkagente Maaike spullen bij hen thuis zou komen veiligstellen. Maar de bewoners trapten er niet in.

Dat oplichters de laatste tijd zich steeds vaker voordoen als een agent in een poging bij mensen thuis binnen te komen - en vervolgens met de smoes spullen in veiligheid te brengen mensen kostbaarheden afhandig maken - is al langer een grote zorg voor de politie. Dit tast namelijk hun gezag en betrouwbaarheid aan. 'Je kunt me altijd zelf bellen'

Dat oplichters nu ook de identiteit van een bestaande wijkagent hiervoor misbruiken, lijkt een nieuwe stap. "Mocht je twijfelen of ik het ben, dan kun je altijd zelf naar 0900-8844 bellen en je laten doorverbinden naar mij", benadrukt de echte wijkagente Maaike op Instagram. Explosieve groei nepagenten

Dat het gebruik van de identiteit van agenten door oplichters een explosieve groei doormaakt, blijkt uit de cijfers. Waren er in januari nog maar vijf meldingen waarbij nepagenten betrokken waren, in mei van dit jaar waren dat er al 109. “Dan heb ik het alleen over nepagenten, geen andere babbeltrucs, en dan alleen de regio Oost-Brabant", liet een woordvoerder van de politie deze zomer weten. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: De politie heeft een speciaal team opgezet om nepagenten te pakken: ‘Dit tast ons gezag aan'