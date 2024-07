Politie zet speciaal team op om nepagenten te pakken: ‘Tast ons gezag aan'

Nepagenten en babbeltrucs waarbij de naam van de politie wordt gebruikt. Het is momenteel een zeer populaire truc waarbij vooral ouderen worden opgelicht. Het aantal meldingen is explosief gestegen. Daarom is er door de politie Oost-Brabant een speciaal onderzoeksteam opgezet. “Deze trucs tasten ons gezag aan. Als we dit laten gaan, ondermijnen we onszelf als organisatie”, zegt Niels Hoeben, leider van het team.

De politie is uitermate gefrustreerd door criminelen die nepagenten inzetten en het vertrouwen dat mensen in de politie hebben gebruiken om mensen op te lichten. De regio Oost-Brabant heeft daarom drie weken geleden een taskforce met tien man opgezet om deze vorm van criminaliteit aan te pakken. Het aanpakken van de nepagent heeft prioriteit. Hoeben geeft de leiding aan een team van tien medewerkers dat hier bovenop zit. "Straks doen mensen de deur niet meer open als er echt politie voor de deur staat, of eerst met 112 bellen als er iemand voor de deur staat." Het onderzoeksteam kijkt niet alleen naar nepagenten, maar ook naar oplichting waarbij de naam van de politie wordt gebruikt. "Door bijvoorbeeld ‘zogenaamd’ door te verbinden met de politie”, legt rechercheur Hoeben uit. Dat het gebruik van de nepagent een explosieve groei doormaakt, blijkt uit de cijfers. Waren er in januari nog maar vijf meldingen waarbij nepagenten betrokken waren, in mei van dit jaar waren dat er maar liefst 109. “Dan heb ik het alleen over nepagenten, geen andere babbeltrucs, en dan alleen de regio Oost-Brabant", benadrukt een woordvoerder van de politie. Volgens Hoeben is er sprake van een landelijk fenomeen. Hij heeft veelvuldig contact met andere regio's en zegt dat ook daar speciale teams worden opgezet. LEES OOK: Explosieve stijging van het aantal nepagenten: politie maakt zich zorgen De bankhelpdeskfraude is al jaren een bekende truc. Hierbij worden mensen om de tuin geleid door criminelen die zich voordoen als banken of verzekeraars. "Heel veel mensen zijn daar inmiddels van op de hoogte. De oude methode droogt op. Nu is de nepagent 'hot'."

"Er zijn zelfs lijsten te koop met adressen en telefoonnummers van kwetsbare ouderen."

De truc is vaak succesvol. "De criminelen hebben vaak lijsten met nummers. Er zijn zelfs lijsten te koop met adressen en telefoonnummers van kwetsbare ouderen. Er zijn vaste scripts om mensen om de tuin te leiden. Loopjongens zijn makkelijk te vervangen en als er van de honderd er maar een intrapt, heb je al een lucratieve dag”, vertelt Hoeben. Zijn ‘taskforce’ is pas drie weken aan de slag. “We zijn bezig met het analyseren van alle meldingen. Heel veel van die gevallen lijken op elkaar, er is veel kopieergedrag en dat maakt het voor ons extra moeilijk om het te onderzoeken.”

"Help ons om ouderen voor te lichten."