Explosieve stijging van het aantal nepagenten: politie maakt zich zorgen

De politie in Oost-Brabant ziet een gigantische stijging in het aantal meldingen van oplichters die zich voordoen als agent. Het aantal meldingen is gestegen van 5 in januari naar maar liefst 109 in mei. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) maken zich daarom grote zorgen.

Nepagenten slaan vrijwel dagelijks toe. In de maand mei ging het volgens de politie om maar liefst 109 meldingen. Ze slaan vaak toe bij oudere mensen, waarbij de gemiddelde leeftijd van slachtoffers 78 jaar oud is. Oplichters proberen dan geld of waardevolle spullen buit te maken.

In 81 procent van alle meldingen zijn de slachtoffers niet in de smoesjes van de nepagenten getrapt. In de andere gevallen zijn mensen wel slachtoffer geworden van oplichters.

De politie en het OM in Oost-Brabant laten weten zich grote zorgen te maken over de stijging van het aantal meldingen. Ze roepen iedereen daarom op extra alert te zijn op verdachte situaties. De politie heeft verschillende onderzoeken lopen naar wie verantwoordelijk is voor de oplichtingszaken.

Twee nepagenten opgepakt

Ook afgelopen week was het raak. Een 20-jarige Tilburger en 19-jarige Eindhovenaar werden opgepakt omdat ze zich voordeden als politieagent. Het slachtoffer, een 66-jarige vrouw uit de gemeente Maasdriel, werd gebeld door een anoniem nummer. De nepagent vertelde dat drie mensen bij haar thuis wilden inbreken en vroeg of ze waardevolle spullen thuis had liggen. De vrouw vertrouwde het niet en belde 112.

Zo herken je een echte politieman

De politie laat weten nooit mensen telefonisch te benaderen en ook nooit te vragen of ze kostbare spullen hebben. "Wij waarschuwen dan ook om niet op dit soort vragen in te gaan. Als er iemand met dit soort verhalen voor de deur staat, bel dan direct 112", meldt de politie.

