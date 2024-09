Geen lelijke, maar pijlsnelle eendjes sjezen over de Dommel

Ready, set, dobberen maar. Duizenden badeendjes drijven over de Dommel naar de finish, vier kilometer verderop. De snelste eendjes winnen mooie prijzen. Althans: de mensen die een lot hebben gekocht. Bij deze jaarlijkse Duck van Toorrace kopen mensen een lot, waarvan de nummers overeenkomen met een bepaald badeendje. De winnende badeendjes leveren mensen dus mooie prijzen op. De eerste vijftig eendjes hebben prijs, van een mobiele airco tot kaartjes voor de Efteling. En nog nooit deden er zoveel badeendjes mee: maar liefst 5818.

De race is een jaarlijks evenement van de Dick van Toor-scouts uit Valkenswaard. Ieder jaar is het ook weer spannend hoe snel de eendjes zullen dobberen. "De Dommel staat nu behoorlijk hoog en stroomt dus best hard", vertelt Bram van de scoutingclub. "Het snelste eendje deed er 22 minuten over, de langzaamste ruim 2,5 uur."

Het zijn dus niet allemaal snelle zwemmers. Veel eendjes blijven ook achter het riet hangen. Om die eendjes toch weer op weg te helpen drijven achter de gele plasticstoet ook twee bezemkano's aan. Die duwen de eendjes weer voort. Het evenement trekt ieder jaar aardig wat bekijks. Volgens Bram was het evenement dit jaar voor het eerst volledig uitverkocht.

