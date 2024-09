Van der Poel pakt brons bij WK, ijzersterke Pogacar wereldkampioen

Mathieu van der Poel is in het Zwitserse Zürich derde geworden bij het wereldkampioenschap wielrennen op de weg. Hij moest Tadej Pogacar uit Slovenië en de Australiër Ben O'Connor voor zich laten. Pogacar reed met een overtuigende solo op 50 kilometer van de finish weg uit de kopgroep en kon niet meer worden bijgehaald.

Van der Poel is met het resultaat onttroond als wereldkampioen door de Sloveen.

Nadat Pogacar zich eerst bij een kopgroep had gevoegd, reed hij de laatste 50 kilometer alleen voorop. In de slotfase werd het toch nog spannend met achtervolgers die steeds dichterbij kwamen. Van der Poel zat in die achtervolgende groep.

De Nederlandse renner probeerde met de groep van zeven Pogacar bij te halen en kwam tot op ongeveer 37 seconden van de Sloveen. Het tempo van Pogacar was de rest te machtig, zo bleek ook in de laatste kilometers van de race. Van der Poel zag O'Connor op het laatst wegrijden uit de groep en het zilver pakken. Hij beloonde zich nog met wat op dat moment het hoogst haalbare was: de bronzen plak.

"Ik was verrast, het leek me niet zo'n slimme zet. Ikdacht dat hij zijn kansen aan het vergooien was, niet dus", vertelde Van der Poel over de vroege demarrage van Pogacar. Van der Poel is vol bewondering over het optreden van zijn opvolger. "Er zijn geen woorden voor wat hij vandaag doet."

Pogacar is met de winst de derde renner ooit die de triple crown of cycling behaalde. Dat gebeurt als iemand in één seizoen naast het wereldkampioenschap ook de Tour de France en de Giro d'Italia wint. Ex-wereldkampioen Van der Poel doet volgende week nog mee aan het WK gravelrijden en sluit dan zijn seizoen af.

