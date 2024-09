Rellen na RKC-Ajax, honderd RKC-supporters gooien stenen en palen naar ME

Na de wedstrijd tussen RKC en Ajax in Waalwijk is het zondagavond volgens de politie uit de hand gelopen met een groep van ongeveer 100 RKC-supporters. Ze zochten de confrontatie met de Mobiele Eenheid (ME) en gooiden stenen, palen en fietsen naar agenten. Na enkele harde charges met politiepaarden en wapenstokken werd het pas rustig.

Na afloop van de door RKC met 0-2 verloren wedstrijd begon de onrust, zegt de politie in een persbericht op zondagavond. Tientallen RKC-supporters liepen richting het uitvak van het stadion. Agenten op een paard probeerden de groep tegen te houden. Een paard liep daarbij striemen op. De politie zag zichzelf op dat moment genoodzaakt de ME in te zetten. Die trad met 'enkele stevige charges' en een wapenstok op. Na drie kwartier had de politie de situatie naar eigen zeggen onder controle. Niemand werd opgepakt. De aanhang van Ajax heeft zich niet met de rellen bemoeid. In het persbericht spreekt de politie 'schande' van het optreden van 'deze zogenaamde RKC-supporters'. "Er volgt een politieonderzoek naar de oorzaak en identiteit van de daders." De aanhangers van de thuisclub zouden door agenten voorafgaand aan de ME-inzet zijn gevraagd te vertrekken. Omdat ze hier geen gehoor aan gaven, was het nodig om in te grijpen, aldus de politie.

