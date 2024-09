112-nieuws: auto tegen vangrail A59 • verdachte straatroof aangehouden

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05.20 Bestelbus strandt op A2 Een bestelbus strandde afgelopen nacht op de A2 bij de afrit Liempde. De bestelbus had een lekke band. De bestelbus is geborgen. De bestelbus strandde op de A2 bij Liempde (foto: X/Weginspecteur Robert).

04.27 Auto tegen vangrail A59 Een auto is afgelopen nacht zwaar beschadigd geraakt op de A59 bij Den Bosch-West. De bestuurder raakte met de auto de vangrail van de middenberm. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. De bestuurder raakte bij het ongeluk niet gewond. De vangrail moest gerepareerd worden. De auto raakte zwaar beschadigd bij de botsing tegen de vangrail van de A59 bij Den Bosch (foto: X/Weginspecteur Robert).

00.39 Auto strandt met motorpech Een auto strandde gisteravond laat in de berm voor de stoplichten naar de A67 bij Asten. De auto had motorpech. Een berger werd ingeschakeld om de auto naar een veilige locatie te brengen voor pechhulp. De auto strandde in Asten voor de stoplichten naar de A67 (foto: X/Weginspecteur Robert).

00.37 Verdachte straatroof aangehouden Een 16-jarige jongen is gisteren aangehouden in Veghel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een straatroof. Dat maakte een wijkagent rond middernacht bekend. "De zaak is in onderzoek."