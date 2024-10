Kleinzoon bouwt wietplantage op zolder van oma, nu moet zij haar huis uit

De 70-jarige Nel van Oord uit Hank moet haar huis uit, omdat daar eind mei een grote hennepplantage werd ontdekt. Dat heeft de rechtbank in Breda geoordeeld. Van Oord was het er niet mee eens dat ze haar huis uit moest, omdat zij door ziekte maandenlang niet thuis was. Haar kleinzoon paste in die tijd op haar huis en bouwde er een forse wietplantage, zonder dat zij dat wist.

Dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van het huurhuis is wel duidelijk. Er werden op 29 mei van dit jaar 659 hennepplanten gevonden in drie professioneel ingerichte ruimtes op de eerste verdieping en de zolder. De stroom werd illegaal afgetapt en er was flink wat schade gemaakt in het huis door de bouw van de kweekruimtes.

De kantonrechter is van oordeel dat Nel zich helemaal niet aan de huurovereenkomst heeft gehouden. Zij mag in die huurwoning uiteraard geen hennep telen, maar ze is net zo goed verantwoordelijk voor mensen die het huurhuis gebruiken als zij er niet is.

De vraag tijdens de zitting, twee weken geleden, was of je iemand uit zijn huurhuis kunt zetten als die niet verantwoordelijk is voor de 659 hennepplanten? Het antwoord van de kantonrechter is duidelijk: ja, dat kan.

“Onder gebruik in strijd met de bestemming dient in ieder geval verstaan te worden als en voorzover in het gehuurde hennep of soortgelijke gewassen geteeld worden, verdovende middelen verhandeld worden, danwel enige andere activiteit verricht wordt welke op grond van de Opiumwet strafbaar is gesteld"

Dit is er in de huurvoorwaarden over vermeld

Nel ging de eerste zes maanden van dit jaar ziekenhuis in en uit en verbleef tussendoor in een revalidatiecentrum. Haar kleinzoon paste ondertussen op de planten en de katten. Maar hij bouwde ook een professionele wietplantage in de tussenwoning in Hank, omdat hij in geldnood zat.

Volgens de kleinzoon is hij in april begonnen met bouwen en is hij in mei gestart met het kweken. Nel verklaarde dat ze daar nooit iets van heeft gezien. Zij was alleen in januari en in februari wat dagen in haar huis en daarna niet meer.

Nel is verantwoordelijk

Bazalt Wonen was duidelijk en zakelijk tijdens de zitting: Nel heeft de huurovereenkomst geschonden. Het kweken van hennep, en zeker op deze schaal, is niet toegestaan en het maakt niet uit door wie. Nel is verantwoordelijk en dus moet Nel eruit. Zero tolerance. En als je zo lang niet thuis bent, moet je melden wie er dan wel in het huis verblijft.

Nel van Oord moet van de rechter binnen twee weken de sleutels inleveren bij Bazalt Wonen. Ze verbleef al bij haar dochter in afwachting van de uitspraak en daaruit trekt de rechter de conclusie dat Van Oord niet op straat komt te staan nu ze haar huis moet verlaten, waar ze sinds 2009 woonde.