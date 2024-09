Senioren terug naar woning na gaslek: 'Ik was nog niet eens aangekleed'

Ruim tweehonderd ouderen die maandagochtend uit een woon-zorgcomplex aan de Mozartlaan in Heesch zijn geëvacueerd, mogen weer naar huis. Door een gaslek moesten zij het gebouw verlaten en zijn zij uren opgevangen in een sporthal iets verderop. "Ik was nog niet eens aangekleed", vertelt een bewoonster.

Rond de klok van elf uur mogen de eerste ouderen weer terug naar huis. "Ik ben in goede handen geweest. Heb niets te klagen", vertelt een bewoonster in haar rolstoel. "Het was wel even schrikken vanmorgen", vertelt ze. "Ik was nog maar net wakker en nog niet eens aangekleed. De zuster heeft mijn kleding snel bij me aan gedaan. Ik was niet eens gewassen en moest al gaan." Vooruitgeholpen door haar buurman vervolgen ze samen de reis terug. "We doen lekker rustig aan vanmiddag. Eerst naar eens een hapje eten om twaalf uur. Ze komen dan mijn warme eten brengen."

Stoet van senioren op weg terug naar huis (foto: Omroep Brabant).

In het woon-zorgcomplex aan de Mozartlaan wonen sommige mensen zelfstandig, anderen worden verzorgd. Op het moment dat het pand veilig werd verklaard, mochten niet alle bewoners meteen terug, vertelt Imca van Dijk van de veiligheidsregio. "Het is een flinke operatie om al die mensen terug te brengen", vertelt de woordvoerder. "Iedereen die zelfredzaam is mag al naar huis. De rest wordt beetje bij beetje teruggebracht."

"Mijn vullingen vielen er nog bijna uit."

Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Gas kwam daardoor het gebouw binnen. "De ontruiming ging gelukkig wel vrij rustig. Al snap ik dat het een behoorlijke impact kan hebben voor de mensen", aldus Van Dijk. "Het is allemaal goed geregeld. Chapeau", vult een bewoner aan. Hij is erg tevreden over hoe hij is opgevangen. Al heeft hij één puntje van kritiek. "We kregen koffie en thee, maar ook een krentenbol. Die was te hard, want mijn vullingen vielen er nog bijna uit", lacht de man. HIER LEES EN ZIE JE MEER OVER DE ONTRUIMING: Verzorgingshuis ontruimd na gaslek, senioren opgevangen in sporthal