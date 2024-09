Peuter (2) gewond door woedende vader die bijzettafel gooide

Een dronken Poolse man (34) heeft vorig jaar zijn zoontje van 2 jaar ernstig verwond, toen hij een bijzettafeltje tegen de muur gooide. Precies op het moment van de woede-uitbarsting kwam het kindje uit de keuken gerend, waardoor hij de terugstuiterende tafel tegen zijn hoofd kreeg.

De mishandeling gebeurde in oktober vorig jaar in een huis in Woudrichem, zo bleek maandag voor de rechtbank in Breda. Het kind liep een flinke snee op in zijn hoofd. De vader ging er meteen vandoor.

Hij mocht op dat moment helemaal daar niet zijn door een contactverbod. Hij werd al vaker veroordeeld voor huiselijk geweld en ook die 28e oktober deed hij lastig.

's Middags liep het in huis uit de hand toen hij wat kleren kwam halen. Hij kreeg ruzie met zijn ex en werd heel boos. Hij pakte een bijzettafeltje en smeet dat met kracht tegen de muur. Zijn zoontje kwam aanrennen op dat moment en kreeg de tafel dus tegen zijn hoofd.

Kindermishandeling of ongeluk?

De officier van justitie vond dit kindermishandeling, maar de advocaat sprak van een ongeluk. De Poolse man had het nooit zo bedoeld.

Maar de politierechter ging mee met de officier. Het zou een ongeluk zijn als de vader de tafel had laten vallen of omgestoten. Maar dat was niet het geval. De man smeet de tafel hard tegen de muur en nam zo het risico dat er iemand geraakt kon worden. Zeker met een drukke peuter van 2 jaar in de buurt.

Alcohol en huiselijk geweld

En dus werd de man veroordeeld voor kindermishandeling. De rechter oordeelde mild over de man die bij instanties bekendstaat om zijn alcoholgebruik en huiselijk geweld.

Maar, omdat de man niets meer drinkt en prima voor zijn kindje zorgt met hulp van jeugdzorg, besloot de rechter de man te veroordelen tot vier dagen cel. Die heeft hij al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeft hij niet terug de cel in.

Man wordt in de gaten gehouden

Wel werd zijn proeftijd verlengd. Hierdoor kan de man onder dezelfde voorwaarden als voorheen in de gaten worden gehouden. Als hij weer in de fout gaat, dan moet hij alsnog een werkstraf uitvoeren die hem al voorwaardelijk boven het hoofd hing door een eerdere veroordeling.