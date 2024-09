Jan en Riet zijn nooit meer gevonden, nadat zij 35 jaar geleden verdwenen

Jan en Riet Kelders uit Cuijk verdwenen precies 35 jaar geleden, in september, van de radar. Zij zijn nooit meer teruggevonden. Meerdere rechercheurs en een coldcaseteam zochten naar antwoorden, maar tevergeefs. In dit overzicht lees je meer over de zoektocht naar het echtpaar door de jaren heen.

De zomer van 1989

Wim Kelders, zoon van Jan en Riet, is tot over zijn oren verliefd. Hij wil dolgraag trouwen met Monique, een vrouw die hij heeft leren kennen. Er is alleen één groot probleem: Wims ouders zijn tegen een huwelijk.

21 september 1989

Wim en Monique willen de ruzie uitpraten. Ze brengen een bezoek aan het ouderlijk huis van Wim. Binnen zitten zijn ouders zwijgend tegenover elkaar in het donker. Van praten willen Jan en Riet niets weten. Een half uur later vertrekt het stel.

22 september 1989

Wim gaat toch weer richting Cuijk. Aan het huis van Jan en Riet zit namelijk een werkplaats voor de draaiorgels die de familie al generaties lang exploiteert. Het bedrijf is sinds de jaren zeventig van Wim.

Bij het huis aangekomen ziet hij dat zijn ouders de complete inboedel én duizenden guldens aan contant geld in een bestelbusje hebben geladen. Zonder een woord te zeggen stappen de twee in de bus en vertrekken.

Drie weken later

Na de aangifte van vermissing door Wim is de politie in eerste instantie niet bezig met de zaak. Tot drie weken later de bestelbus wordt gevonden in Vlissingen. Jan ging wel vaker naar Engeland om draaiorgelshows te bezoeken. Maar op passagierslijsten van de schepen van Vlissingen naar Engeland is niets van de twee te vinden.

9 maart 1990

Al een half jaar zijn Jan en Riet spoorloos. De politie start dan alsnog een onderzoek. Er worden 150 interviews afgenomen, maar het levert niets bruikbaars op.

"Doordat het onderzoek zo laat begon, hadden we een enorme achterstand. Achteraf gezien hadden we alerter moeten reageren", geeft de politie later toe.

25 maart 2009

Het stel is bijna twintig jaar spoorloos. De politiedossiers over hun zaak blijken vernietigd en in de registers van vermiste personen komen ze niet meer voor. "We liggen er niet meer wakker van", zegt Monique dan in een interview met De Gelderlander.

Augustus 2016

Een coldcaseteam brengt de zoektocht jaren later weer tot leven. In het onderzoek zijn nieuwe aanwijzingen gevonden. De vermissing zou mogelijk een misdrijf zijn.

De politie wil graag de betonnen vloer van de garage, van het ouderlijk huis in Cuijk, openbreken. Niet lang na de verdwijning liet Wim daar een vloer storten en sindsdien gaan er geruchten dat Jan en Riet onder de vloer zouden liggen.