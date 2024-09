Stalker drijft wethouder tot wanhoop: ‘Ik wil dat het stopt!’

Al jarenlang heeft de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx last van een stalker: Cora W. Maandagmiddag stond ze weer voor de rechter. Dat was tenminste de bedoeling. Maar Cora W. was er niet en de rechtszaak wordt weer vier maanden uitgesteld. Gelaten verliet Hendrickx de rechtszaak. Maar als je aan haar vraagt hoe ze zich eronder voelt, vloeien er tranen.

“Ik wil dat het stopt!”, zegt Hendrickx geëmotioneerd. De eerste rechtszaak tegen Cora W. was ruim twee jaar geleden. “Nog één woord verkeerd en u zit in de cel”, sprak de rechter toen dreigend. Er kwamen taakstraffen en een contactverbod. Ook zat W. korte tijd vast. Maar het stopte haar niet.

Waanstoornis

Via sociale media bleef ze dreigende taal uiten naar Hendrickx. En ook haar echtgenoot en kinderen viel ze lastig. Het was de bedoeling dat maandag duidelijk zou worden wat justitie gaat doen om W. te stoppen. De psycholoog heeft inmiddels een waanstoornis en een narcistische persoonlijkheidsstoornis bij haar vastgesteld.

Al jarenlang speelt W. een grote rol in Hendrickx' leven. "Het kruipt onder mijn huid", vertelde ze de rechter. De beschuldigingen van corruptie en zelfs satanisme hebben een diepe impact. W. toonde zich tijdens een eerdere zitting schuldbewust: “Ik moet hiermee stoppen. Het is zelfdestructief, ik maak mezelf helemaal kapot”, zei ze tegen de rechter. Maar toch gaat ze door. Het drijft Hendrickx tot wanhoop, want ondanks alle inzet van politie, justitie en rechterlijke uitspraken lijkt W. niet te stoppen.

Wachtlijsten

In mei vorig jaar werd beslist dat W. moet worden behandeld. Maar in de rechtbank werd duidelijk dat die behandeling nog niet is gestart, doordat W. aanvankelijk weigerde mee te werken. Wachtlijsten in de zorg zorgden later voor nog meer vertraging. Volgens de officier van justitie is er een hoge kans op herhaling en een groot risico dat W. zich aan de behandeling onttrekt. “Ik zie nu niet goed wat ik moet eisen”, was zijn conclusie.

Is W. volledig of verminderd toerekeningsvatbaar? Justitie wil het graag weten voordat de zaak wordt behandeld. En de rechter ook. Dus besliste die dat de inhoudelijke behandeling van de zaak pas over vier maanden is.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Al een jaar lang wordt wethouder bedreigd: 'Het kruipt onder mijn huid’

Bedreigde wethouder in tranen tegen rechter: ‘Deze waanzin moet stoppen’